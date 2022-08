Spawanie jest wszędzie. Startuje nowy konkurs

The Best of Welding - pod tymi hasłem rywalizować będą producenci urządzeń, osprzętu i materiałów spawalniczych oraz dostawcy najnowszych technologii wykorzystywanych przy łączeniu elementów we współczesnej produkcji przemysłowej.

Nowy konkurs to nowe możliwości – nie tylko dla branży spawalniczej, ale i dla tych, którzy procesy spawania wykorzystują w swojej produkcji.

Konkurs towarzyszy 8. edycji Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING (18-20 października 2022 r.), które odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Portal WNP.PL będzie towarzyszył wydarzeniom związanym z ExpoWELDING, rywalizacji w konkursie The Best of Welding oraz zaprezentuje laureatów.

Technologie stosowane współcześnie w spawalnictwie osiągnęły w ostatnich latach wysoki poziom zaawansowania. Procesy spawania, napawania, zgrzewania, cięcia czy obróbki cieplnej gwarantują precyzję, są efektywne, bezpieczniejsze i w mniejszym stopniu ingerują w środowisko. Coraz częściej są częścią procesów automatyzacji i robotyzacji produkcji.

Nowoczesne spawalnictwo i inne pokrewne procesy są nieodzowne w wielu branżach nowoczesnego przemysłu – często decydują o jakości i konkurencyjności finalnego produktu w przemysłu hutnictwie, górnictwie, przemyśle stoczniowym, budowlanego, kolejowego, w energetyce, branży automotive czy spożywczej. Wiedza o nowych technologiach, innowacyjnych materiałach i rozwiązaniach technicznych jest kluczowa nie tylko dla branży spawalniczej, ale i dla przedstawicieli wymienionych wyżej branż.

The Best of Welding to nowa inicjatywa portalu WNP.PL oraz Grupy PTWP - organizatora 8. edycji Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING (Katowice, 18-20 października 2022 r.).

To, co najlepsze w spawaniu

W konkursie wyróżnione zostaną najciekawsze, dostępne na rynku nowatorskie, efektywne rozwiązania techniczne, urządzenia i osprzęt, materiały, oprogramowanie, sprzęt pomocniczy. Ocenie jury będą podlegały zarówno rozwiązania kompleksowe (roboty, automaty, maszyny), jak i produkty będące ich częścią (osprzęt, materiały, aplikacje, środki bezpieczeństwa itp.).

Do współzawodnictwa mogą przystąpić aktywni na polskim rynku producenci i dystrybutorzy tych wyrobów.

Honorowe wyróżnienia The Best of Welding zostaną wręczone w trakcie uroczystej Gali towarzyszącej targom ExpoWELDING w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

W procesie kwalifikacji jury weźmie pod uwagę m.in jakość i zaawansowanie technologii wykorzystanych w przemysłowych procesach spawania, napawania, zgrzewania i obróbki cieplnej, stopień innowacyjności rozwiązań w odniesieniu do polskiego rynku, a także biznesową wartość, jaką technologia, urządzenie czy materiał daje użytkownikowi.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w terminie do 7 września 2022 r. na adres mailowy ranking@ptwp.pl, w temacie maila należy wpisać: „Zgłoszenie – The Best of Welding”.

Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Targi, które łączą

ExpoWELDING to najważniejsze targi spawalnicze w Polsce i jedno z najbardziej uznanych wydarzeń branżowych w Europie. Podczas wydarzenia wystawcy prezentują najnowsze, kompleksowe rozwiązania wykorzystywane podczas procesu spawania. Są to narzędzia pozwalające uzyskać znacznie lepszą wydajność i jakość pracy. Na targach nie zabraknie czołowych producentów sprzętu spawalniczego, oprogramowania, a także robotów i automatów spawalniczych.

Zapraszamy do rejestracji na Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl