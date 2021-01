200 lat Łodzi Przemysłowej - to specjalna strona poświęcona początkom i historii łódzkiego przemysłu. W tym roku mija 200 lat, kiedy Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji Królestwa Polskiego zezwoliła na utworzenie osady przemysłowej w Łodzi - informuje łódzki magistrat.

Grzegorz Gwalik z Urzędu Miasta Łodzi zwraca uwagę, że 30 stycznia 1821 roku to jedna z najważniejszych dat w historii miasta. Tego dnia Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji Królestwa Polskiego na wniosek Rajmunda Rembielińskiego - prezesa komisji województwa mazowieckiego zezwoliła na utworzenie osady przemysłowej w Łodzi.

"Dzięki tej decyzji Łódź sukcesywnie się rozwijała, tysiąckrotnie powiększając liczbę mieszkańców - z 600 na początku XIX wieku do 600 tys. na początku XX wieku" - mówi Gawlik.

Podkreśla, że to właśnie 30 stycznia 1821 roku nazwa Łódź po raz pierwszy pojawiła się w dokumentach wymieniających osady przemysłowe. Pierwsi osadnicy z branży włókienniczej przybyli do miasta rok później, a podczas następnych lat ich liczba stale wzrastała. Przybywający do Łodzi rękodzielnicy korzystali z daleko idących udogodnień w zakresie osiedlania się, a także podejmowania produkcji włókienniczej. Otrzymywali działki przy ul. Piotrkowskiej i kredyt na budowę domów.

O wydarzeniach można poczytać na stronie "200 lat Łodzi Przemysłowej".

"Pod adresem https://uml.lodz.pl/200-lat-lodzi-przemyslowej/ opowiadamy historię powstania Łodzi przemysłowej, prezentujemy sylwetki fabrykantów i to, co najważniejsze - nowe funkcje starych fabryk. W następnych odsłonach opowiemy m.in. o życiu codziennym łodzian epoki przemysłowej" - informuje Gawlik.

Przedstawiciel łódzkiego magistratu ma nadzieję, że również mieszkańcy miasta i miłośnicy historii Łodzi włączą się w jej współredagowanie. "Zapraszamy także na grupę na Facebooku +Dziedzictwo Łodzi+. https://www.facebook.com/groups/558472454740131" - dodaje.