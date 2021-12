Specjalnie dla inwestorów zagranicznych powstaje nowy system podatkowy

W ramach Polskiego Ładu wdrażamy strategię tworzenia konkurencyjnego sytemu podatkowego dla inwestorów zagranicznych – podkreślił podczas Expo w Dubaju wiceminister finansów Jan Sarnowski. Dodał, że będzie o nim informował w rozmowach z ministerstwem finansów ZEA.

W ramach Polskiego Ładu wdrażamy strategię tworzenia konkurencyjnego sytemu podatkowego dla inwestorów zagranicznych - podkreślił podczas Expo w Dubaju wiceminister finansów Jan Sarnowski. Dodał, że będzie o nim informował w rozmowach z ministerstwem finansów ZEA.

Wiceszef resortu finansów, który brał udział w Polsko-Arabskim Forum Gospodarczym podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że w ramach zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie wdrażana jest cała strategia konkurencyjnego systemu podatkowego dla inwestorów zagranicznych.

"Chcemy konkurować nie tylko ulgami podatkowymi i niskim opodatkowaniem, ale również swobodą w tworzeniu portfolio inwestycji tak, żeby można było zmieniać jego zawartość w zależności od realnych potrzeb" - powiedział.

Sarnowski wyjaśnił, że MF chce obniżyć koszty obsługi podatkowej szczególnie dla rozbudowanych struktur holdingowych w ramach których bardzo często działają zagraniczni inwestorzy. "Stąd szersza niż dotychczas możliwość tworzenia podatkowych grup kapitałowych w CIT oraz pierwszy raz w historii możliwość tworzenia grup na potrzeby rozliczania VAT" - wyjaśnił.

Wiceszef MF zwrócił uwagę, że jedną z kluczowych informacji dla inwestorów zagranicznych, jest to by wiedzieli oni na jakich zasadach podatkowych będą oni rozliczani. Stąd - jak wskazał - stworzenie produktu - porozumienia inwestycyjnego. Będzie to polegać na tym, że inwestor zagraniczny otrzyma jeden dokument, który wskazywać będzie wszelkie aspekty podatkowe planowanej inwestycji.

Sarnowski dodał, że ministerstwo stworzyło również centrum obsługi podatkowej inwestora, czyli miejsce w którym urzędnicy będą w bezpośrednim kontakcie z inwestorami.

Poinformował też, że w poniedziałek spotkał się Jamalem Alsharifem, szefem Agencji Rozwoju Dubaju szefem Agencji Rozwoju Dubaju. We wtorek Sarnowski ma spotkać się z przedstawicielami dubajskiego resortu finansów.

"Będę informował o rozwiązaniach, które w Polsce wdrażamy z myślą o inwestorach zagranicznych. Mamy również rozmawiać o ewentualnej współpracy w zakresie podatkowym" - powiedział Sarnowski.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl