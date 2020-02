Specjalnie powołany doradca wskaże etapy przekształcania Krajowej Spółki Cukrowej w holding spożywczy. Decyzje mają zapaść do końca roku – wynika z czwartkowej wypowiedzi wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia.

Krajowa Spółka Cukrowa powstała w 2002 r., jest obecnie największym w Polsce i jednym z najbardziej znaczących w Europie producentów cukru buraczanego.

Większościowym udziałowcem KSC jest Skarb Państwa, około 20 proc. akcji należy do plantatorów buraków i pracowników.

W skład koncernu wchodzi 7 cukrowni.

"Podpisaliśmy porozumienie i wspólnie wybierzemy doradcę z Krajową Spółką Cukrową, bo ona będzie tym podmiotem, na którym będziemy integrowali tę polską grupę spożywczą. Ten doradca pokaże nam etapy łączenia i do końca tego roku będziemy mieć grupę spożywczą" - powiedział Soboń w czwartek w Werbkowicach (Lubelskie).



"Doradca ma przygotować strategię rozbudowy Krajowej Spółki Cukrowej jako grupy spożywczej, czy holdingu spożywczego, który będzie najważniejszym podmiotem w branży rolno-spożywczej w Polsce" - powiedział Soboń.

"Ta współpraca z doradcą pokaże nam, o jakie obszary można rozbudować działalność Krajowej Spółki Cukrowej, w postaci tego holdingu, tej polskiej grupy. Już dzisiaj są obszary, które wykraczają dalece poza rynek cukru, bo to jest także rynek ziemniaków czy rynek zboża. Zobaczymy co wyjdzie tych analiz, nie chcę dzisiaj przesądzać kolejnych połączeń, czy konsolidacji. Jeśli będzie zgoda co do tego, iż te konsolidacje przyniosą rozwój Krajowej Spółki Cukrowej w postaci polskiej grupy spożywczej, to do końca roku 2020 będziemy chcieli ten proces przeprowadzić" - powiedział Soboń.

Soboń uczestniczył w rozpoczęciu kampanii sokowej w cukrowni w Werbkowicach. To proces produkcji cukru z zagęszczonego soku z buraków przechowanego w cukrowni od jesieni. Cukrownia w Werbkowicach jest jedną z trzech - obok zakładów w Kruszwicy i Nakle - gdzie dzięki odpowiednim inwestycjom od trzech lat prowadzona jest kampania sokowa.

Prezes zarządu Krajowej Spółki Cukrowej Krzysztof Kowa powiedział, że kampania sokowa poprawia efektywność produkcji cukru. "Kampania sokowa jest bardzo ważna, bo mamy krótszą kampanię w okresie najmniej korzystnym, jesienno-zimowym, a przenosimy część kampanii na okres wczesnowiosenny. To jest efektywne, mamy spore oszczędności kosztowe, optymalizujemy cały proces logistyczny" - powiedział Kowa.

Kampania sokowa w Werbkowicach ma potrwać około 35 dni. W kampanii 2019/2020 cukrownia ta wyprodukowała 135 tys. ton cukru. Produkcja cukru z soku gęstego szacowana jest na około 36 tys. ton.