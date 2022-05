Spirala się rozkręca. Oczekiwania inflacyjne jak w latach 90.

Kosztowo-płacowa spirala inflacyjna się rozkręca. Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2022r. wzrósł o 2 punkty w stosunku do wartości sprzed miesiąca. To drugi z rzędu tak znaczący wzrost wskaźnika.

Bez ograniczenia popytu nie da się okiełznać inflacji. Jej obecny poziom jest w znacznym stopniu efektem utrzymującej się od kilkunastu miesięcy presji popytowej – twierdzi Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Polityka rządu i banku centralnego kreowała nadmierną podaż pieniądza.

Oczekiwania inflacyjne są obecnie na poziomie z wczesnych lat 90.

W marcu tego roku inflacja w Polsce osiągnęła – po raz pierwszy od ponad dwóch dekad – poziom dwucyfrowy. W kwietniu wzrost cen sięgnął 12,3 proc rok do roku. Ekonomiści przestrzegają jednak, że to dopiero początek galopady cen, a szczyt inflacji jeszcze przed nami (według różnych prognoz ma on nastąpić latem lub późną jesienią). Co gorsza wysokie tempo wzrostu cen (dwucyfrowe lub bliskie temu poziomowi) zostanie z nami na długie miesiące.

Te pesymistyczne prognozy potwierdza wyprzedzający wskaźnik przyszłej inflacji (wyliczany przez Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych). W maju ten wyprzedzający wskaźnik prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych 2 punkty w stosunku do wartości sprzed miesiąca. Jak zauważa BIEC to drugi z rzędu tak znaczący wzrost wskaźnika.

Zdaniem Biura długo na tą obecną sytuację – zarówno poziom inflacji, jak i pesymistyczne perspektywy dalszego jej wzrostu – długo „pracowaliśmy”. Przede wszystkim pobudzając popyt, a zaniedbując oszczędności i inwestycje.

Presja popytowa

- W całym ubiegłym roku nasilała się presja popytowa. Dynamika popytu krajowego znacząco przewyższała tempo wzrostu PKB (wzrost PKB – 5,9 proc, wobec 7,6 proc. wzrostu popytu krajowego w 2021 roku). W kolejnych kwartałach ubiegłego roku przewaga popytu umacniała się, przewyższając tempo wzrostu PKB od 0,5 punktu procentowego w II kw. 2021 do 3,3 punktów procentowych w czwartym kwartale ubiegłego roku – zauważa BIEC

Jak do tego doszło? - Było to konsekwencją wzajemnie wspierającej się polityki rządu i banku centralnego, kreujących nadmierną podaż pieniądza, nakierowaną na konsumpcję zamiast na oszczędności i inwestycje. Populistyczna polityka rządu przełożyła się na nienotowane od lat wysokie tempo wzrostu płac – średnio ponad 8 proc. w skali całego 2021 roku, gdzie liderami wzrostu wynagrodzeń były firmy dostarczające gaz i elektryczność oraz zajmujące się utylizacją odpadów – wzrost w skali roku o 51 proc., oraz górnictwo ze średnim wzrostem wynagrodzeń w 2021r. o 27 proc wskazuje Biuro.

Spirala inflacyjna

Konsekwencją był znaczny wzrost kosztów pracowniczych, co przy wzroście innych kosztów działalności (po części również wynikających z polityki rządu i NBP – jak w przypadku importowanych surowców których cenę podbiło osłabienie złotego) zaowocowała inflacja producencką, która sięga już 20 proc.

- Uruchomiony został mechanizm spirali inflacyjnej: wzrost dochodów, wyższy popyt, wzrost cen, przy jednoczesnym wzroście kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, silniejsza presja na wzrost wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, przy jednoczesnym nasileniu oczekiwań inflacyjnych. U podstaw tego mechanizmu leży nadmierny popyt. Bez jego ograniczenia nie da się okiełznąć inflacji – konkluduje BIEC.

Co dziś wpływa na wzrost wskaźnika WPI? Zdaniem BIEC największy wpływ miały wyższe rentowności 10-letnich obligacji skarbu państwa. Ich poziom zbliżył się do 7 proc., co odzwierciedla trudności ze zbyciem polskich papierów dłużnych oraz wzrost kosztów obsługi długu.- Czynnik ten działa na inflację w znacznie dłuższej perspektywie niż zmiany kursu walutowego, czy zmiany cen surowców lub oczekiwań inflacyjnych – ocenia BIEC.

Oczekiwania jak w latach 90.

Ale i te ostatnie się nasiliły – zwłaszcza w przypadku menedżerów firm produkcyjnych. Przewaga odsetka firm deklarujących wzrost cen nad odsetkiem firm planujących w najbliższym czasie ceny obniżyć sięgnęła w kwietniu br. 40 proc. Wzrost cen deklarują zarówno firmy małe jak i te największe, we wszystkich 22 badanych przez GUS branżach.

Nieco zmalały wprawdzie w stosunku do poprzedniego miesiąca oczekiwania inflacyjne wśród konsumentów. Niewielka to jednak pociecha - nadal blisko 92 proc. badanych respondentów uważa, że w najbliższym czasie ceny będą rosły.

- Oczekiwania inflacyjne konsumentów i przedstawicieli przedsiębiorstw rosną systematycznie od dwóch lat a obecnie są na poziomach z wczesnych lat 90-tych. Różnica jednak jest taka, że wówczas inflacja stopniowo i skutecznie była obniżana a teraz w sposób nieokiełzany rośnie – podsumowuje BIEC.

