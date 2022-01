Spodek i MCK w Katowicach są pełne wydarzeń

Blisko 300 wydarzeń, a wśród nich jubileusz 50-lecia Spodka, Szczyt Cyfrowy ONZ, największy hackathon w Europie HackYeah, europejskie mistrzostwa w siatkówce oraz szachach czy festiwal planszówek - spółka PTWP Event Center zarządzająca Spodkiem i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podsumowała ostatni rok działalności.

Cały czas coś się dzieje

Z okazji 50 jubileuszu Spodka zarządca obiektu - PTWP Event Center - w ciekawy sposób przybliżał fakty z historii obiektu. Sympatycy kultowego obiektu mogli zapoznać się ze wspomnieniami udziału Fidela Castro, który w Katowicach zmienił swój mundur na górniczy, premierą fiata 126p podczas Wielkiej Wystawy Samochodów, czy ogromnej sali kinowej, która pomieściła 104 tysiące widzów oglądających „W pustyni i w puszczy” i 62 tysiące - „Ojca chrzestnego”.W pamięci fanów pozostały również koncerty gwiazd światowego formatu takich jak Metallica, Elton John, Joe Cocker czy Tina Turner. Wszystkie ciekawostki dostępne są na stronie internetowej oraz facebookowym profilu Spodka.W najbliższych miesiącach Międzynarodowe Centrum Kongresowe i Spodek będą arenami również takich wydarzeń jak m.in. Legendarny Mecz z Gwiazdami, 4 Design Days, Kongres Wyzwań Zdrowotnych, XIV Europejski Kongres Gospodarczy, IEM Katowice 2022 i Światowe Forum Miejskie (WUF), Hokejowe Mistrzostwa Świata Dywizji IB.Koncerty zagrają Kwiat Jabłoni, Quebonafide, Tokio Hotel, Tori Amos, Queen Machine, Metal Hammer Festival, Tribute to Led Zeppelin, Helloween, Edyta Bartosiewicz - Agnieszka Chylińska - Patrycja Markowska (Rockowe Kobiety).W dalszej części roku zaplanowano m.in.: Europejskie Mistrzostwa Florystyczne, Międzynarodowe Targi Expo Katowice Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, Targi Toolex i koncert Uriah Heep.- Cały czas pracujemy nad tym, aby Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicachi Spodek były miejscem wielkich światowych wydarzeń, ale też obiektami dostępnymi na co dzień dla mieszkańców i odwiedzających Katowice. Zróżnicowanie i poziom oferty obiektów to wspólna praca z naszymi partnerami i podwykonawcami, którym serdecznie dziękujemy - dodaje Marcin Stolarz.Wszystkie wydarzenia odbywają się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.Aktualizowany na bieżąco program dostępny jest na stronach: mckkatowice.pl oraz spodekkatowice.pl.Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (MCK) to nowoczesny, oddany do użytku w 2015 roku, obiekt łączący funkcje: kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, targową i widowiskową.MCK, z charakterystycznym dachem pokrytym trawą i tworzącym zieloną dolinę - popularne miejsce spotkań mieszkańców regionu - przeznaczony jest dla 15 tys. użytkowników. Posiada halę wielofunkcyjną o powierzchni 8,1 tys. metrów kwadratowych, salę audytoryjną dla 600 osób, trzy sale balowe oraz 26 sal konferencyjnych na 38 tys. metrów kwadratowych.Spodek to obiekt z bogatą historią wydarzeń rozrywkowych, sportowych i wystawienniczych. Oddany do użytku w 1971 roku, wpisał się na stałe w krajobraz Katowic i stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon architektury w Polsce. Od 45 lat gości wielkie wydarzenia, koncerty, imprezy sportowe i wystawiennicze. Trybuny Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek mieszczą 11 tys. osób, kompleks zawiera m.in. lodowisko, basen, salę gimnastyczną oraz hotel.Spodek, wraz z sąsiadującym Międzynarodowym Centrum Kongresowym, stanowi jedną z największych aren spotkań kongresowo-wystawienniczych i widowiskowo-sportowych w kraju.PTWP Event Center to - zarządzająca Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek - spółka z Grupy PTWP.