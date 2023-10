Spodziewany wyraźny spadek inflacji w październiku

Spodziewamy się, że inflacja w październiku spadnie do 6,4 proc. Głównym powodem spadku inflacji jest to, co działo się w mijającym miesiącu z cenami energii i żywności – powiedział ekonomista Banku Pekao Piotr Bartkiewicz.

We wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje szybki szacunek inflacji w październiku. Zgodnie z danymi GUS we wrześniu inflacja wyniosła 8,2 proc.

"Spodziewamy się, że inflacja w październiku spadnie do 6,4 proc. Na ten spadek wpłynęła m.in. wysoka baza odniesienia sprzed roku, kiedy to notowaliśmy wysokie wzrosty cen energii i żywności. Teraz sytuacja jest zgoła odwrotna i na spadek inflacji wpłynęło to, co się działo z cenami żywności i energii" - powiedział ekonomista Banku Pekao Piotr Bartkiewicz.

Zwrócił uwagę, że ceny żywności w ostatnich miesiącach nieco spadły i że na tle poprzednich lat tegoroczny okres sezonowego spadku czy też stabilizacji cen trwa wyraźnie dłużej.

"Zakładamy także, że GUS w październiku pokaże minimalny spadek cen paliw. Dopiero w listopadzie będzie widać wzrost cen paliw" - powiedział Piotr Bartkiewicz. "W inflacji bazowej odwróci się część czynników, które w ubiegłym miesiącu tak mocno zbiły ten wskaźnik. Chodzi zwłaszcza o ceny odzieży i obuwia - ruszyła ich sezonowa sprzedaż, co się odbiło na cenach i w efekcie inflacja bazowa spadnie do 7,9 proc. z 8,4 proc. we wrześniu" - dodał.

Stwierdził także, że według prognoz Banku Pekao inflacja na koniec roku wyniesie ok. 6,5 proc., co oznaczałoby wzrost w stosunku do wyniku październikowego.

"Sądzimy, że RPP na listopadowym posiedzeniu zdecyduje się na obniżenie stóp procentowych o 25 pkt. bazowych, co oznaczać będzie spadek stopy referencyjnej do 5,5 proc. Ale to posiedzenie zakończy okres automatyzmu w cięciach. I po cięciu listopadowym będziemy mieli pauzę, może dwumiesięczną, może dłuższą. RPP będzie wykazywać większą ostrożność w swoich działaniach, może będzie chciała poczekać na wyklarowanie się sytuacji w polityce fiskalnej, zawarcie umowy koalicyjnej i na autopoprawki nowego rządu do budżetu. Poza tym sytuacja zewnętrzna sprawiła, że przestrzeń do obniżek stóp procentowych się skurczyła" - ocenił ekonomista Banku Pekao.