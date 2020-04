Społeczne inicjatywy PZU docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

34 społeczne inicjatywy PZU, m. in. opaski monitorujące parametry życiowe pacjentów, czy zakup sprzętu ratowniczego dla OSP, zostały docenione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu - poinformował w piątek Powszechny Zakład Ubezpieczeń.

PZU podał w piątek, że w raporcie przygotowanego przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu "Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2019. Dobre Praktyki" zostały docenione 24 społeczne inicjatywy ubezpieczyciela, wśród nich m. in. tzw. opaski życia monitorujące parametry życiowe pacjentów, zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych, rozdawanie świateł odblaskowych pieszym, a także kampania społeczna "Prowadzisz? Odłóż telefon".

"PZU to nie tylko ubezpieczenia, to również społeczna troska i zaangażowanie. To poczucie odpowiedzialności w stosunku do wszystkich konsumentów, społeczeństwa i państwa. Społeczna odpowiedzialność biznesu, służebność i myślenie kategoriami interesu publicznego są nieodzownym elementem zdrowej wolnorynkowej gospodarki. Jako PZU chcemy pod tym względem wyznaczać najwyższe rynkowe standardy. Dowodem są zeszłoroczne inicjatywy wyróżnione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ale także niesiona w ostatnim czasie przez PZU szeroka pomoc w walce z pandemią koronawirusa" - powiedziała cytowana w komunikacie prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

"Dla PZU wyznacznikiem sukcesu jest osiąganie nie tylko biznesowych, ale i społecznych celów" - zaznaczyła spółka.

Jak podkreśliła cytowana w komunikacie prezes PZU Życie Aleksandra Agatowska, jednym ze źródeł sukcesów jest osobiste zaangażowanie pracowników. "Społeczne projekty, które realizujemy, wyzwalają wśród pracowników PZU niesłychaną kreatywność i energię. Mobilizują do działania i dają osobistą satysfakcję z jego efektów. Tak było w zeszłym roku, gdy angażowaliśmy się m.in. w inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa na drogach. Tak jest teraz, gdy organizujemy i finansujemy zakup sprzętu i środków ochronnych dla szpitali opiekujących się zarażonymi koronawirusem albo dostarczamy służbom sanitarnym brakujące im auta" - dodała Agatowska.

W komunikacie wskazano, że PZU wspiera również długofalowe projekty, czego przykładem jest ogólnopolska akcja "Pomoc To Moc". "Tylko w minionym roku, w ramach akcji +Pomoc To Moc+, przekazaliśmy społecznościom lokalnym i organizacjom pozarządowym prawie dziewięć milionów złotych. Udało się zrealizować kilkaset inicjatyw, zwłaszcza na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. Zaletą akcji jest fakt, że pomysłodawcami projektów są sami zainteresowani. Dzięki temu nasza pomoc trafia tam, gdzie jest najbardziej potrzebna" - podkreśliła cytowana w komunikacie członek zarządu PZU Życie Dorota Macieja.

W komunikacie poinformowano, że wśród docenionych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu inicjatyw PZU jest wsparcie aktywności fizycznej takie jak PZU Maraton Warszawski i PZU Półmaraton Warszawski, a także projekty Fundacji PZU, m. in. stypendia dla uzdolnionych dzieci, badania prewencyjne, wolontariat, pomoc społecznościom lokalnym. Dodano także, że wyróżnione zostały również takie inicjatywy, jak pomoc ofiarom wypadków czy obsługa klientów w języku migowym.

"Raport "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki", opracowywany przez ekspertów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest najważniejszym dorocznym przeglądem i podsumowaniem aktywności firm w dziedzinie CSR (ang. corporate social responsibility - społeczna odpowiedzialność biznesu - PAP)" - zaznaczyła spółka i dodała, że tegoroczna 18. edycja raportu jest dostępna na stronie internetowej http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2020/04/FOB_Raport2019.pdf.

