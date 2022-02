Deklarację prowadzenia przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie prac badawczych na rzecz rozwoju projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz m.in. organizowania dedykowanych studiów podyplomowych zawiera podpisana w piątek umowa o współpracy między spółką CPK a AGH.

"Spółka CPK i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie podpisały umowę o współpracy. Poza wspólnymi projektami edukacyjnymi i naukowymi porozumienie zakłada prowadzenie przez AGH prac badawczych na rzecz rozwoju projektu CPK oraz m.in. organizowanie dedykowanych studiów podyplomowych" - poinformowała w piątkowej informacji prasowej spółka CPK.

Jak przypomniano, to kolejna umowa podpisana przez CPK z jednostkami badawczymi. Wcześniej spółka zawiązała współpracę z Politechniką Warszawską oraz z Siecią Badawczą Łukasiewicz.

"Współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą to jedno z wielu planowanych porozumień między CPK a uczelniami wyższymi. Wraz z postępem prac spółka planuje zaangażować szerokie grono środowiska naukowego w działania związane z realizacją inwestycji" - podano.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

