Spółka CPK i Sieć Badawcza Łukasiewicz nawiązały współpracę

Możliwość wykorzystania wyników prac naukowo-badawczych podczas projektowania i budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego zakłada ramowa umowa o współpracy podpisana we wtorek przez spółkę CPK i Sieć Badawczą Łukasiewicz - poinformowała spółka.

"Współpraca z Siecią Badawczą Łukasiewicz ma zapewnić Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu zaplecze badawczo-rozwojowe, a docelowo stymulować powstawanie nowych technologii, które pozytywnie wpłyną zarówno na realizację CPK, jak i na konkurencyjność polskiej gospodarki" - podała spółka w informacji prasowej.

Jak podano, współdziałanie obu podmiotów zakłada wykorzystanie potencjału badawczego Łukasiewicza w tak perspektywicznych obszarach, jak np. inteligentna infrastruktura logistyczna, nowoczesne materiały budowlane i konstrukcyjne czy systemy zarządzania informacją o zagrożeniach w transporcie lądowym i powietrznym.

Spółka przekazała, że wspólne projekty CPK i Łukasiewicza mają być częściowo finansowane ze środków unijnych w ramach programu Horyzont Europa.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

