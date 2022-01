Spółka CPK ogłosiła przetarg na wykonawców robót przygotowawczych

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła przetarg na wykonawców robót przygotowawczych na terenie planowanego Portu Solidarność. Według spółki szacowana wartość zamówienia to ponad 1,7 mld zł.

Celem przetargu jest wyłonienie maksymalnie ośmiu wykonawców, którym spółka CPK będzie zlecać poszczególne zadania w ramach uproszczonego trybu postępowań wykonawczych. Jak podała we wtorek spółka, w zakres zamówienia wchodzą prace przygotowawcze przy budowie Portu Solidarność, czyli m.in. niwelacja gruntu, zagospodarowanie terenu budowy, realizacja obiektów tymczasowych, rozbiórki, przyłącza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby inwestycji i inne prace niewymagające sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego. Termin składania ofert to 24 stycznia tego roku.

"Ten przetarg, a docelowo umowa ramowa na prace budowlane, to kolejny krok, który przybliża nas do wbicia pierwszej łopaty w 2023 r. Liczymy na zainteresowanie największych firm budowlanych z doświadczeniem przy znaczących projektach infrastrukturalnych" - oświadczył, cytowany we wtorkowej informacji, prezes spółki CPK Mikołaj Wild. "Działamy zgodnie z harmonogramem. W tym roku czekają nas kolejne przełomowe działania, w tym m.in. złożenie wniosku o decyzję środowiskową czy wybór projektanta generalnego" - dodał.

Jak zaznaczono, w zakres zadań wykonawców wejdzie dokonywanie zgłoszeń robót budowlanych i ich zakończenia, prace geodezyjne i opracowanie dokumentacji powykonawczej. Zamówienie obejmuje również prace i usługi towarzyszące, m.in. opracowywanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także pozyskiwanie decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji.

"Zakładamy, że prace przygotowawcze rozpoczniemy jak najszybciej. Zakresy i terminy kolejnych prac będą dostosowywane do procesów pozyskiwania decyzji administracyjnych i nabywania przez CPK kolejnych nieruchomości. Zakończenie prac przygotowawczych zbiegnie się z rozpoczęciem robót zasadniczych. Umożliwi to skrócenie czasu realizacji i utrzymanie odpowiedniego tempa procesu inwestycyjnego" - uważa, cytowany w informacji, dyrektor Biura Realizacji Programu Lotniskowego CPK Krzysztof Owczarczyk.

Spółka podała, że postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Na trwającym pierwszym etapie postępowania spółka bierze pod uwagę przede wszystkim warunki i kryteria jakościowe, np. doświadczenie oferentów oraz możliwości pozyskania maszyn budowlanych. W kolejnym kroku, przy procedowaniu zamówień wykonawczych, dużą rolę odegra proponowana cena i czas realizacji.

Jak przypomniano, ogłoszono już postępowanie na projektowanie inwestycji kolejowych o wartości ponad 7 mld zł. W planach są kolejne przetargi - m.in. na inżyniera kontraktu.

W grudniu 2021 r. spółka ogłosiła preferowaną lokalizację lotniska. Obejmuje ona ok. 41 km kw. na obszarze trzech gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki. Obszar zajmuje północno-zachodnią część terenu o wielkości ok. 75 km kw. z tzw. rozporządzenia obszarowego.

Jak zaznaczono, Port Solidarność w ramach pierwszego etapu będzie miał dwie drogi startowe o długości 4000 m każda. W części lotniskowej inwestycja jest na etapie zaawansowanych badań środowiskowych i terenowych, przygotowywania master planu i wykupu nieruchomości, a w części kolejowej opracowywania studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ) dla ok. 1 000 km planowanych linii (np. Warszawa - CPK - Łódź -Wrocław - granica z Czechami) projektu budowlanego w przypadku tunelu dalekobieżnego w Łodzi.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

