Spółka Dadelo nominowana do kategorii „Rising Stars” przez europejskie giełdy

Spółka Dadelo, notowana na warszawskiej GPW, została nominowana przez Federation of European Securities Exchanges (FESE) do kategorii “Rising Stars” w ramach European Small and Mid-Cap Awards 2021 – poinformował we wtorek prezes GPW Marek Dietl na Twitterze.

"Notowana na GPW spółka Dadelo nominowana w kategorii "Rising Stars" przez Federation of European Securities Exchanges! Jest to polska firma - lider w branży internetowej sprzedaży rowerów" - napisał we wtorek Marek Dietl, prezes GPW, na swoim profilu na Twitterze.

"Rising Stars" to jedna z kategorii, w ramach której przyznawane są "European Small and Mid-Cap Awards", czyli nagrody dla małych i średnich spółek, notowanych na europejskich rynkach giełdowych. Nagrody są przyznawane od 2013 roku przez Komisję Europejską, aby "promować najlepsze praktyki i historie sukcesu najbardziej dynamicznych firm finansowanych przez europejski publiczne rynki kapitałowe" - jak można przeczytać na stronie FESE.

Z informacji na stronie FESE wynika, że do kategorii "Rising Star" mogą zostać wytypowane firmy o kapitalizacji do 50 mln euro, które spełniają wymagania co do wypełniania obowiązków informacyjnych, jakości zarządzania oraz stopy zwrotu od momentu debiutu na rynku giełdowym.

W ramach "European Small and Mid-Cap Awards" jest pięć kategorii, do których w tegorocznej edycji tej nagrody nominowano blisko 30 spółek z różnych krajów i rynków.

