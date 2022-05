Spółka Gasum nie zgadza się na płatności za gaz w rublach; kieruje sprawę do arbitrażu

Fiński importer gazu Gasum skierował do arbitrażu umowy na dostawy gazu, którą podpisał ze spółką Gazprom Export; nie zgadza się, by płacić za gaz w rublach - podano we wtorkowym komunikacie spółki.

Jak wyjaśniono we wtorkowym komunikacie fińskiej spółki, Gasum podpisał wieloletni kontrakt na dostawy gazu z rosyjskim Gazprom Export, którego szczegóły negocjowano od jesieni ubiegłego roku. W kwietniu Gazprom Export zwrócił się do Gasumu m.in. z żądaniem, by płatności za uzgodnione w kontrakcie dostawy gazu były dokonywane w rublach, a nie w euro.

"Gasum nie akceptuje wymogu Gazprom Export, by przejść na płatności w rublach" - wskazano w komunikacie spółki. Dodano, że sprawa "zostanie rozstrzygnięta w postępowaniu arbitrażowym".

Fiński importer gazu wskazał, że przewiduje możliwość wstrzymania dostaw gazu do Finlandii przez Gazprom Export.

"Gasum nie miał innego wyjścia, jak oddać umowę do arbitrażu. W tej trudnej sytuacji zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by móc zaopatrywać naszych fińskich klientów w energię, której potrzebują" - stwierdził cytowany w komunikacie dyrektor generalny Gasum Mika Wiljanen.

W Finlandii niemal 100 proc. zużywanego gazu pochodzi z Rosji (w tym surowiec dostarczany przez Estonię), ale gaz stanowi ok. 5 proc. ogólnego zapotrzebowania na energię w kraju. Jedynie ok. 30 tys. gospodarstw domowych korzysta z gazu; duża część z nich nie zużywa go do celów grzewczych. Gaz ziemny ma znaczenie przede wszystkim dla różnych procesów przemysłowych w kraju, w tym przemysłu drzewnego, stalowego czy branży spożywczej.

W ostatnim czasie rząd Finlandii zdecydował o znaczącym zwiększeniu krajowej produkcji biogazu oraz wykorzystania go w transporcie ciężkim. W kwietniu władze rozpoczęły też współpracę z Estonią w celu realizacji dostaw gazu ziemnego drogą morską.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl