Spółka giełdowa z branży windykacyjnej rusza ze skupem akcji własnych

Firma Best opublikowała zaproszenie do składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji spółki. Zamierza nabyć nie więcej niż 151,515 tys. akcji po 33 zł za akcję. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży to 24 lipca 2023 roku.

Zarząd spółki Best z Gdyni działającej na rynku windykacji 20 lipca 2023 r. podjął uchwałę określającą zasady skupu akcji spółki oraz przyjmującą treść zaproszenia do składania przez akcjonariuszy ofert sprzedaży akcji.

Zgodnie z treścią opublikowanego zaproszenia do składania przez akcjonariuszy spółki ofert sprzedaży akcji spółka zamierza nabyć nie więcej niż 151,515 tys. własnych akcji , które na dzień ogłaszania zaproszenia (20 lipca 2023) stanowią nie więcej niż 0,68 proc. kapitału zakładowego spółki.

- Akcje będą nabywane po jednolitej cenie wynoszącej 33,00 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 00/100) za jedną akcję- podał Best w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabycia akcji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Oferty akcji przyjmowane będą w dniach 24-31 lipca 2023 , a przewidywany termin ich zakupu to 4 sierpnia 2023.

Best wskazuje, że zgodnie z przyjętą procedurą - tzw. ochroną małego akcjonariusza - od każdego akcjonariusza spółki, który złoży ofertę sprzedaży, zostanie nabyta co najmniej 1 akcja. W przypadku, gdy liczba akcji zaoferowanych do sprzedaży będzie przekraczać liczbę akcji przewidzianych do nabycia, zostanie dokonana redukcja zapisów.

Spółka podała też m.in. , że zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji w każdej chwili, w tym również po rozpoczęciu okresu przyjmowania ofert sprzedaży.

Best zamierza nabyć akacje w celu ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego spółki lub zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.

