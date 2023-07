Spółka informatyczna z państwowym kontraktem za 1,1 mln zł

Zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem wysoko specjalizowanych rozwiązań informatycznych spółka Passus poinformowała o zawarciu umowy z podmiotem należącym do Skarbu Państwa. Wartość kontraktu przekracza 1,1 mln zł.

Umowa zawarta przez spółkę Passus obejmuje dostawę oprogramowania służącego do ochrony danych przed kradzieżą lub wyciekiem wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego, realizowanego bezpośrednio przez producenta oprogramowania.

Umowa dotyczy okresu od stycznia 2024 roku do końca roku 2026. Obejmuje też świadczenie usług rozwojowych. Dostawa oprogramowania musi zostać zrealizowana w ciągu 10 dni. Zgodnie z zapisami umowy, maksymalne wynagrodzenie wykonawcy wyniesie 1,1 mln zł netto.

Grupa Passus specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu wyspecjalizowanych rozwiązań informatycznych z zakresu monitorowania i poprawy wydajności sieci i aplikacji oraz bezpieczeństwa IT.

Jest również producentem oprogramowania oraz integratorem rozwiązań IT z zakresu bezpieczeństwa IT oraz ciągłości pracy aplikacji i infrastruktury w klasycznych centrach danych oraz należącej do klienta jak i publicznej chmurze obliczeniowej.

W skład grupy wchodzą firmy Passus, Chaos Gears, Wisenet oraz Sycope od stycznia 2023 r. jest na notowana na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych.

