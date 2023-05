Spółka informatyczna zwiększyła przychody i zyski. A ma być jeszcze lepiej

Dostawca rozwiązań informatycznych dla handlu, spółka Comp znacząco zwiększa przychody i zyski. W dodatku perspektywy wydają się nawet lepsze.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w okresie od stycznia do marca tego roku w Comp wyniosły 215,1 mln zł. To znaczący wzrost w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, gdy przychody wyniosły 126,1 mln zł.

Znaczący skok odnotował też zysk z działalności operacyjnej, który w pierwszym kwartale wyniósł 13,4 mln zł, wobec 1,6 mln zł rok temu.

Dobry kwartał widać zwłaszcza w wysokości zysku netto. W pierwszym kwartale to 4,8 mln zł, wobec straty na poziomie 3,5 mln zł w tym samym okresie w 2022 r.

Grupa Comp to 11 spółek. W jej skład wchodzą firmy technologiczne specjalizujące się w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa IT, sieciowego i kryptografii oraz w rozwiązaniach dla handlu i usług.

W ubiegłym roku opracowano wieloletnią strategię „COMP 2025 Next Generation”, która obejmuje wszystkie główne obszary działania grupy i ma zapewnić stały wzrost wartości jej spółek.

Największymi akcjonariuszami Comp są Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne z udziałem 22,19 proc. akcji, Comp wraz z jednostkami zależnymi - 15,30 proc., Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne - 10,23 proc. oraz AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych posiadające 8,95 proc. akcji, Robert Tomaszewski - 5,40 proc. oraz Perea Capital Partners, LP - 5,39 proc.

