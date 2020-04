Spółka JSW Koks przygotowała scenariusze zmian organizacyjnych na wypadek zwiększonej absencji

Spółka JSW Koks, skupiająca koksownie należące do grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przygotowała scenariusze zmian w organizacji pracy na wypadek zwiększonej absencji pracowników. Firma zapewnia, że obecnie koksownie pracują normalnie i nie ma potrzeby nadzwyczajnych działań.

"Chodzi o zachowanie ciągłości produkcji i zabezpieczenie instalacji zakładu w sytuacji, gdyby doszło bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa technologicznego koksowni" - wyjaśnił w czwartek PAP rzecznik JSW Koks Roman Brańka.

Zmiany organizacyjne, które mogą być czasowo wprowadzone w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa pracy urządzeń, zarząd spółki uzgodnił ze stroną społeczną. O konkretnych rozwiązaniach mają decydować szefowie zakładów, jeśli zajdzie taka konieczność.

"Dla pracowników obsługujących ciągi technologiczne możliwe jest wprowadzenie równoważnego systemu organizacji czasu pracy w stosunku do obowiązującego systemu pracy zmianowej w ruchu czterobrygadowym" - podała w czwartek firma. Szczegóły ewentualnych zmian mają być dostosowane do potrzeb zakładów, pracujących w tzw. ruchu ciągłym.

W JSW Koks działa sztab kryzysowy, którego zadaniem jest określenie trybu działania oraz podział zadań w przypadku wykrycia zarażenia koronawirusem wśród pracowników spółki, a także działania zabezpieczające załogę i zakłady. Sztab ma też za zadanie zapewnić dalsze działanie firmy w przypadku wystąpienia zakażeń koronawirusem wśród pracowników koksowni - jak dotąd nie potwierdzono żadnego przypadku infekcji w firmie.

Już od kilku tygodni pracownicy JSW Koks przed wejściem do zakładów mają mierzoną temperaturę; w ostatnim czasie służące do tego dotąd termometry bezdotykowe zastąpiono kamerami termowizyjnymi przy głównych bramach koksowni. Dzięki temu pomiar temperatury jest szybszy i przed bramami nie tworzą się kolejki.

Spółka JSW Koks poinformowała w czwartek, że podarowała szpitalowi w Wodzisławiu Śląskim tysiąc specjalistycznych maseczek antywirusowych, a także wsparła inicjatywę Zagłębiowskiej Izby Gospodarczej, kupując materiały do szycia maseczek w ramach społecznej inicjatywy w tym zakresie.

Jak wcześniej informowano, JSW Koks zamierza w kolejnych latach utrzymać stabilną produkcję koksu na poziomie ok. 3,5 mln ton rocznie. Zatrudniająca ok. 2,4 tys. osób firma to podmiot skupiający aktywa koksownicze Jastrzębskiej Spółki Węglowej, złożony z dawnego Kombinatu Koksochemicznego w Zabrzu (z koksowniami w Zabrzu i Radlinie) oraz Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Produkcja koksu należy do strategicznych obszarów działania grupy JSW.