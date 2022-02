Spółka Kino Polska TV miała 195,3 miliona złotych przychodów

Wstępne opublikowane przez Kino Polska TV wyniki finansowe za 2021 rok pokazują, że spółka uzyskała 195, 3 miliona złotych przychodów netto i 29,6 miliona złotych zysku netto. Odnotowany został wzrost rentowności wszystkich kanałów telewizyjnych oraz segmentu sprzedaży praw licencyjnych.

Kino Polska TV jest spółką, która oferuje widzom kanały telewizyjne, prezentując wyłącznie polskie filmy lub filmy zrealizowane przez polskich twórców. Oferta dostępna jest w ramach pakietów telewizji satelitarnej lub sieci kablowych.



- Spośród wszystkich kanałów najlepszy wynik osiągnęły kanały marki Kino Polska dzięki istotnie wyższym wpływom ze sprzedaży reklam. Do wyższego wyniku operacyjnego emitenta przyczyniły się również rezultaty kanałów marki FilmBox i oraz kanały tematyczne a także wyższa rentowność segmentu sprzedaży praw licencyjnych - czytamy w komunikacie spółki.



Na wzrost wyniku Kino Polska TV miała także wpływ wyższa dywidenda otrzymana od spółki zależnej Filmbox International Ltd.



Zgodnie z deklaracją opublikowaną we wrześniu 2021 roku Canal+ zamierza przejąć pakiet większościowy Kino Polska TV, ale nadal oczekuje na zgody regulatorów rynku w Polsce i na Węgrzech.

Kino Polska TV jest notowana na GPW w Warszawie





