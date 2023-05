Spółka Leszka Czarneckiego ma nowego prezesa

Rada nadzorcza Getin Holding powierzyła Piotrowi Miałkowskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi pełnienie funkcji prezesa. Miałkowski pracę na nowym stanowisku rozpocznie 1 lipca.

Piotr Kaczmarek, dotychczasowy prezes spółki Getin Holding, na początku tygodnia poinformował o swojej rezygnacji wraz z końcem czerwca. Decyzja miała być spowodowana przyczynami osobistymi.

Grupa kapitałowa została założona przez Leszka Czarneckiego. Czarnecki do dziś posiada 44,98 proc. akcji. 45,03 proc. należy do pozostałych akcjonariuszy. Natomiast 9,99 proc. należy do Getin Noble Bank, który od września 2022 roku po decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest w trakcie przymusowej restrukturyzacji.

Getin Holding w 2022 roku miał przychody netto na poziomie 21,5 miliona złotych wobec 62,7 milionów złotych rok wcześniej. Strata na działalności kontynuowanej wyniosła 219 milionów złotych, podczas gdy w 2021 roku było to ponad 130 milionów.

Piotr Miałkowski - kim jest nowy prezes holdingu?

Piotr Miałkowski ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku bankowość i finanse. Jest również absolwentem programu MBA na Uniwersytecie Illinois oraz programu dla liderów prowadzonego przez INSEAD we Francji.

Przez ponad 25 lat zajmuje kierownicze stanowiska w bankach i w audycie. Przed dołączeniem do zarządu Getin Holding, od 2018 roku był wiceprezesem Idea Banku. W latach 2000-2018 był związany z pionem finansowym Banku Pekao SA. W latach 1999 – 2000 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w BIG Banku Gdańskim SA. Od 2011 r. był też jednocześnie przewodniczącym Komitetu Audytu i Ryzyka w Krajowej Izbie Rozliczeniowej SA, a od 2017 r. przewodniczącym Rady Nadzorczej Pekao Investment Management SA.

