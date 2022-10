Spółka obsługująca wierzytelności chce skupić swoje akcje za 1 mld zł

Z projektów uchwał na NWZA opublikowanych przez spółkę Kruk wynika, że zamierza przeznaczyć 1 miliard złotych na skup akcji nie przekraczający 20 procent kapitału zakładowego.

Na 16 listopada tego roku zaplanowano NWZA spółki Kruk, które ma upoważnić zarząd do skupu akcji własnych o wartości maksymalnej do 1 miliarda złotych. Tak wynika z zaplanowanych uchwał. Skup dotyczyć ma 3 863 758 akcji, co stanowi mniej niż 20 procent kapitału zakładowego. Według projektu uchwał operacja będzie trwać od 17 listopada 2022 roku do końca 2026 roku lub do wyczerpania limitu finansowego.

Maksymalna cena za jedną akcję to 400 złotych. Według dzisiejszych notowań na GPW Warszawie jedna akcja była wyceniana na około 270 złotych co oznacza, że cały pakiet, który potencjalnie może być skupiony wart jest obecnie ponad 1,04 miliarda złotych. Dla porównania w ostatnich dniach sierpnia tego roku cena była na poziomie 300 złotych.

Według szacunkowych danych za trzy kwartały 2022 roku grupa Kruk zakupiła wierzytelności od banków, instytucji finansowych i ubezpieczycieli na kilka europejskich rynkach o wartości nominalnej 7,8 miliarda złotych płacąc za nie 1,35 miliarda złotych. Dla porównania w analogicznym okresie roku minionego dokonano zakupu zobowiązań za 933 miliony złotych, a ich wartość nominalna wynosiła około 5,1 miliarda złotych.

Pełne skonsolidowane dane finansowe za pierwsze trzy miesiące roku zostaną opublikowane przez spółkę 8 listopada.

