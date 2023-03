Spółka Orlen Synthos Green Energy będzie współfinansować projektowanie elektrowni z reaktorem BWRX-300

Spółka Orlen Synthos Green Energy, wraz z firmami OPG, TVA i GEH będzie współfinansować opracowanie uniwersalnego projektu elektrowni z reaktorem BWRX-300 i szczegółowych projektów wykonawczych. W czwartek w Waszyngtonie podpisano odpowiednią umowę.

Jak poinformował Orlen, umowa zakłada współfinansowanie przygotowania projektu uniwersalnej części elektrowni (standard design) z reaktorem BWRX-300, oraz szczegółowych projektów wykonawczych (detailed design) m.in. dla budynku reaktora, wraz ze znajdującymi się wewnątrz urządzeniami, wliczając reaktor. Porozumienie opiewa na łączną kwotę ponad 400 mln dol.

Umowę obok OSGE podpisały GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) - właściciel technologii BWRX-300, oraz pierwsi klienci z Ameryki Północnej - kanadyjskie Ontario Power Generation (OPG), oraz należący do rządu federalnego USA koncern Tennessee Valley Authority (TVA). OPG planuje budowę pierwszego BWRX-300 w elektrowni jądrowej Darlington w Kanadzie, natomiast TVA planuje wybudować BWRX-300 w USA i posiada już zaakceptowaną przez amerykański dozór jądrowy NRC lokalizację Clinch River. OSGE z kolei ma wyłączność na tę technologię w Polsce.

Dzięki umowie i współfinansowaniu GEH będzie mógł zintensyfikować prace technologią - podkreślił PKN Orlen w komunikacie. Według polskiego koncernu, umowa umożliwi uzyskanie projektu uwzględniającego europejskie oraz polskie standardy i w efekcie szybsze rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przy pierwszym w Polsce reaktorze SMR. Dodatkowo, projekt będzie miał zastosowanie przy kolejnych inwestycjach i znacznie usprawni cały proces oraz obniży koszty budowy floty reaktorów BWRX-300.

"Zawiązana współpraca dowodzi, że nasze plany dotyczące wdrożenia technologii małego atomu w Polsce są realne. To ważny krok na drodze do budowy całej floty reaktorów, jakie zamierzamy stworzyć razem z naszym partnerem w ramach spółki ORLEN Synthos Green Energy. Dzięki temu jeszcze w tej dekadzie stabilna energia popłynie do polskiego przemysłu i do polskich gospodarstw domowych. Każdy kolejny SMR będzie wzmacniał bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, a mówimy tu o całkowicie bezpiecznym, a do tego niskoemisyjnym źródle energii" - przekazał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Pierwszy raz w historii prywatna polska firma inwestuje w projekt elektrowni jądrowej. Robimy to, ponieważ najnowocześniejsza technologia modułowa GE Hitachi jest po prostu idealna do dekarbonizacji produkcji energii i ciepła w Polsce, a także dla naszych innych zeroemisyjnych projektów w Wielkiej Brytanii i całej Europie Środkowej" - podkreślił z kolei prezes OSGE Rafał Kasprów.

Jak przypomniał Orlen, OSGE rozpoczął proces prelicencjonowania składając w lipcu 2022 r. do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o wydanie ogólnej opinii w sprawie technologii BWRX-300. Firma prowadzi też analizy dotyczące lokalizacji dla planowanej floty reaktorów BWRX-300, według niej, pierwsza elektrownia będzie gotowa przed końcem bieżącej dekady. Szczegóły dotyczące planowanych lokalizacji zostaną przedstawione w kwietniu br.

Przygotowania do budowy pierwszego SMR-a BWRX-300 są prowadzone przez OPG na terenie elektrowni jądrowej w Darlington pod Toronto. Elektrownia zostanie oddana do użytku do końca 2028 roku. OPG pod koniec zeszłego roku złożyło wniosek o pozwolenie na budowę do kanadyjskiego dozoru jądrowego CNSC, w styczniu 2023 roku zawarta została umowa na realizację inwestycji - wykonawcami będą OPG, GEH, SNC Lavalin, Aecon.

Z kolei TVA przygotowuje się do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę BWRX-300 w Clinch River w stanie Tennessee, a jednocześnie analizuje możliwości budowy kolejnych SMR-ów od GEH.

