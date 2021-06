Spółka SaMASZ zainwestuje 40 mln zł w Suwalskiej SSE

Spółka SaMASZ zainwestuje 40 mln zł na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejscowości Zabłudów (Podlaskie). Zarząd strefy wydał w tym roku już 15 decyzji o wsparciu inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Nowa inwestycja spółki SaMASZ ma polegać na zwiększeniu zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Spółka rozbuduje zakład produkcyjny, zakupi nowe maszyny i urządzenia, wdroży projekty automatyzacji procesów produkcyjnych i logistyczno-magazynowanych.

Przedsiębiorca w związku z tym zobowiązał się do inwestycji w wysokości co najmniej 40 mln oraz zwiększenia dotychczasowego zatrudnienia o 13 nowych pracowników i utrzymanie poziomu zatrudnienia w wymiarze 811 pracowników przez co najmniej 5 lat.

SaMASZ to polski producent maszyn rolniczych i komunalnych. Firma należy do czołówki europejskich producentów maszyn rolniczych do zbioru zielonki. Istotną pozycją w gamie produktów są również wozy paszowe.

W tym roku Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała już 15 decyzji o wsparciu. Przedsiębiorcy zadeklarowali poniesienie kosztów kwalifikowanych o łącznej wartości 500 mln zł i utworzenie ponad 100 nowych miejsc pracy.

Po wejściu w 2018 r. przepisów dotyczących Polskiej Strefy Inwestycji, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna pełni rolę podmiotu zarządzającego obszarem wspierania nowych inwestycji dla województwa podlaskiego oraz w powiatach ełckim i gołdapskim na Warmii i Mazurach, a także w czterech powiatach w województwie mazowieckim: łosickim, ostrowskim, sokołowskim i węgrowskim.

Firmy mogą liczyć na wsparcie przy realizacji inwestycji w każdym dowolnym miejscu na gruntach prywatnych, a suwalska strefa zarządza w tym zakresie wyznaczonym obszarem.

Na terenie zarządzanym przez Suwalską SSE firmy mogą liczyć na pomoc w formie zwolnień od podatku PIT i CIT. Strefa informuje, że ulgi są zróżnicowane - wynoszą od 35-70 proc. zainwestowanego kapitału, w zależności od danego obszaru (województwa, powiatu), gdzie powstanie inwestycja, oraz spełnienia innych warunków. Zwolnienie z podatku dochodowego w wysokości do 70 proc. wartości zainwestowanego kapitału to najwyższy poziom pomocy publicznej w kraju - podkreśla strefa.

