Spółka telemarketingowa ukarana za uniemożliwianie kontroli

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył 20 tys. zł. kary na Vis Consulting Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach, związaną z branżą telemarketingową, za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli. Właścicielowi spółki grozi też odpowiedzialność karna.

Jak poinformował w czwartek urząd, decyzja o kontroli zapadła w związku z ustaleniami dokonanymi podczas działań prowadzonych w innej firmie telemarketingowej. Ustalono, że wiąże ją z Vis Consulting Sp. z o.o. umowa o współpracy w zakresie outsorcingu usług telemarketingowych. Dlatego organ nadzorczy uznał za konieczne przeprowadzenie czynności kontrolnych w podmiocie, który faktycznie wykonywał połączenia telefoniczne i przetwarzał dane.

Kontrolerzy UODO, pod wskazanym w KRS adresem i po uprzednim zawiadomieniu o planowanej kontroli, nikogo nie zastali. Na miejscu była jedynie firma, która wynajmowała Vis Consulting Sp. z o.o. powierzchnię biurową, tzw. wirtualne biuro. Kontrolerom udało się jednak telefonicznie skontaktować z Vis Consulting, a jej pełnomocnik poinformował, że kontrola się nie odbędzie.

Prezes UODO uznał więc, że spółka ta w żaden sposób nie chce współpracować z organem ds. ochrony danych osobowych. Przez dwa kolejne dni zaplanowanych czynności kontrolnych spółka nadal uniemożliwiła jej przeprowadzenie. Ponadto w dniu, w którym kontrolerzy próbowali ponownie skontrolować Vis Consulting Sp. z o.o., jej władze podjęły uchwałę o likwidacji tego podmiotu.

W ocenie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych spółka nie realizuje obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w co najmniej zamierzony sposób unika poddania się kontroli organu nadzorczego. Naruszyła tym samym przepisy RODO, mówiące o współpracy z organem nadzorczym i umożliwieniu temu organowi dostępu do wszystkich danych osobowych i wszelkich informacji. Prezes UODO uznał więc, że zostały spełnione przesłanki, by nałożyć na spółkę karę pieniężną. Ustalając jej wysokość organ nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących, mających wpływ na wysokość kary.

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych przez prezesa spółki, UODO zawiadomił też Prokuraturę Rejonową w Katowicach. Zgodnie z tym przepisem za udaremnianie lub utrudnianie prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Prokuratura skierowała już w tej sprawie akt oskarżenia przeciwko prezesowi spółki do sądu.

Jak wskazuje w czwartkowym komunikacie UODO, do tej instytucji docierają liczne sygnały świadczące o nieuczciwej praktyce firm telemerketingowych, które w wielu przypadkach stały się dużym problemem dla posiadaczy telefonów komórkowych i stacjonarnych. Gdy abonent pyta telemarketera, skąd ma jego numer telefonu, osoba dzwoniąca rozłącza się albo mówi, że numer wylosował system. Co rzetelniejsi telemarketerzy informują, że jego pracodawca nie ma własnej bazy danych z numerami, ale jedynie system, który łączy się z bazą innej firmy i z niej wybiera numer. Telemarketer nie widzi numeru, gdyż połączenie następuje za pośrednictwem systemu dostarczanego przez inny podmiot.