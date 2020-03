Spółka z Grupy PZU: 300 tys. zł na środki ochrony i materiały sanitarne dla szpitali

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych z Grupy PZU przeznaczy 300 tys. zł na zakup środków ochrony osobistej i materiałów sanitarnych - poinformowała w czwartek spółka. Pomoc trafi do sześciu szpitali przekształconych w zakaźne.

"Nowa pomoc od Grupy PZU dla szpitali opiekujących się zakażonymi koronawirusem. TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych przeznaczy 300 tysięcy złotych, a więc jedną trzecią swojego rocznego funduszu prewencyjnego, na zakup środków ochrony osobistej i materiałów sanitarnych" - poinformowała w komunikacie spółka.

Pomoc trafi do sześciu szpitali przekształconych w zakaźne, które zajmują się wyłącznie pacjentami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem - zapowiedziała spółka.

"Wierzę, że nasza pomoc choć w niewielkim stopniu zabezpieczy pilne potrzeby związane z zaopatrzeniem tych placówek. Jest wyrazem społecznej odpowiedzialności TUW PZUW w trudnym dla wszystkich Polaków momencie" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Towarzystwa Rafał Kiliński.

Przypomniano, że to kolejne wsparcie ze strony spółek należących do Grupy PZU. O sfinansowaniu zakupu sprzętu medycznego do walki z koronawirusem zdecydowały już PZU i PZU Życie. Dodatkowo do Policji i Straży Granicznej trafią kombinezony, maseczki, rękawiczki i środki dezynfekcyjne. Od początku marca działa też uruchomiona przez PZU Zdrowie bezpłatna pomoc telemedyczna dla tych, którzy w związku z zagrożeniem epidemią niepokoją się o swoje zdrowie. Lekarze PZU Zdrowie co dzień udzielają porad kilkuset osobom.

PZU jest największym w Polsce ubezpieczycielem działającym na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych.

COVID-19 pojawił się w Chinach pod koniec 2019. Światowa Organizacja Zdrowia w związku z sytuacją ogłosiła 11 marca stan pandemii. W Polsce od soboty obowiązuje stan epidemiczny. Wprowadzono wiele restrykcji związanych z funkcjonowaniem instytucji, placówek, przekraczaniem granic.

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

Po tym, jak zakażenie koronawirusem wykryto u kolejnych 18 osób, liczba potwierdzonych przypadków w Polsce wzrosła do 305 - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.