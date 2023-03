Spółki odzieżowe pod ścianą. Branża moto w rozkwicie

Analiza stóp zwrotu z indeksów sektorowych na GPW wskazuje, że najlepszy początek roku mają za sobą spółki motoryzacyjne, a konkretnie dystrybutorzy części. Jedynymi indeksami, które świecą na czerwono są natomiast WIG-Odzież oraz WIG-Górnictwo.

Polska giełda ma za sobą niezły początek roku, choć bilans ostatniego miesiąca można uznać za co najwyżej neutralny. Szeroki indeks WIG zyskał jak dotąd w 2023 roku prawie 6 proc., ale ostatnie 30 dni to znikomy wzrost rzędu 0,5 procenta. Grupujący tzw. blue chipy WIG20 zyskał od początku roku nieco ponad 3,5 proc., ale bilans miesiąca to już niespełna 1 procent na minusie.

Bardzo pozytywnie wyróżniają się mWIG40, który zyskał już 10 proc. w tym roku oraz sWIG80, który jest na 14-proc. plusie. A jak wypadły poszczególne sektory?

Fatalne spółki odzieżowe na czele z CCC i LPP

Sektorowy indeks WIG-Odzież spadł od początku roku o 8 procent i jest to jedyny indeks branżowy, który w tym roku jest pod kreską. Indeks ten zależy de facto od kondycji dwóch spółek - LPP (80 proc. wagi w indeksie) oraz CCC (20 proc.). Ich słaba kondycja przekłada się więc wyraźnie na wartości indeksu.

CCC traci na fali bardzo wysokich kosztów zadłużenia, których odzwierciedlenie widać w wycenie obligacji korporacyjnych obuwniczej spółki, które notowane są poniżej poziomów nominalnych. Dodatkowo, po sesji 17 marca CCC przestanie być komponentem indeksu WIG20. Z kolei LPP fundamentalnie nie przejawia powodów znaczącej słabości, ale spadek zdolności nabywczej społeczeństwa z pewnością przekłada si na perspektywy firm odzieżowych.

Pod kreską, w ujęciu sektorowym znajdują się także WIG-Górnictwo. O problemach spółek wydobywczych szerzej pisaliśmy TUTAJ.

Zaskakująco silne banki i motoryzacyjny lider

Najlepiej od początku 2023 roku radzą sobie spółki motoryzacyjne, indeks WIG-Moto zyskał w tym roku najwięcej ze wszystkich, aż 21 procent. Lwia część tego wzrostu to zasługa dystrybutorów części samochodowych - Inter Cars (+19 proc.) i Auto Partner (+36 proc.), którzy to notują silne wzrosty sprzedaży w ostatnich miesiącach.

Na uwagę zasługują także 10-proc. stopy zwrotu z WIG-Spożywczy, WIG-Chemia, WIG-Nieruchomości oraz WIG-Budownictwo.

Zaskakująco odporne - mimo ciosów ze strony TSUE - są banki. WIG-banki zyskał w tym roku już blisko 7 procent.

