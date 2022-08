Spółki surowcowe pociągnęły warszawską giełdę w dół

Środowa sesja na GPW upłynęła w negatywnych nastrojach, a motorem napędowym spadków były spółki surowcowe. W czwartek i piątek indeks WIG20 będzie mierzył się ze wsparciem w okolicy 1.600 pkt. Zejście poniżej tej strefy może otworzyć drogę do dalszych spadków - ocenił Lukas Cinikas, analityk BM BNP Paribas.

WIG20 zakończył środową sesję spadkiem o 2,2 proc. do 1.620 pkt. Indeks WIG40 spadł o 1,4 proc., a sWIG80 zniżkował o 0,8 proc. Indeks szerokiego rynku WIG stracił tym samym 1,8 proc.

W ujęciu sektorowym najsilniej zniżkował na zamknięciu indeks WIG-Media (-4,6 proc.). O 3,8 proc. poszedł w dół WIG-Paliwa, a o 3,5 proc. WIG-Górnictwo. Wzrost odnotowały jedynie 3 indeksy branżowe, z czego największy WIG-Spożywczy (+1,5 proc.).

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 834 mln zł, z czego ok. 717 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najmocniej handlowaną w środę spółką był PKN Orlen (188 mln zł).

"Za nami kolejny z rzędu słaby dzień handlu na krajowym rynku akcji. Motorem napędowym spadków był indeks WIG20, który zanotował najgorszy wynik od 17 sierpnia, kiedy spadł 3 proc. - dziś jest to spadek o ponad 2 proc. Najmocniej zawodziły spółki surowcowe takie jak JSW, PKN Orlen czy KGHM, który spadł nawet pomimo lekkich wzrostów cen miedzi w Londynie i powrócił do ważnego poziomu wsparcia w okolicy 100 zł. Kontynuacja tych spadków i zejście poniżej tej strefy może otworzyć drogę do dalszej, mocnej deprecjacji kursu akcji" - powiedział analityk BM BNP Paribas.

"Jeśli chodzi o JSW to próba kontynuacji odbicia - na fali rosnących cen węgla koksującego - zatrzymała się. PKN Orlen również zaliczył mocno zmienną sesję - wczoraj zanotował blisko 6 proc. wzrost, a dzisiaj zaliczał momentami podobne dynamiką spadki, co finalnie przełożyło się na powrót walorów w strefę 65-66 zł" - dodał.

Analityk wskazał, że w czwartek i piątek indeks WIG20 będzie się mierzył ze wsparciem w okolicy 1.600 pkt.

"Ważne, aby ten tydzień zakończyć powyżej tego poziomu, ponieważ spadek poniżej tej strefy może otworzyć drogę do dalszych spadków i kontynuacji negatywnego trendu" - powiedział Lukas Cinikas.

W ocenie analityka na rynek wróciły obawy o inflację, szczególnie w Europie, z uwagi na wciąż niepewną sytuację w sprawie dostaw gazu, a także ceny surowców i energii elektrycznej, które w ostatnich dniach osiągały nowe szczyty.

"To najmocniej waży na nastrojach inwestorów Starego Kontynentu, co przejawia się w słabości rynku akcji i rosnących rentownościach obligacji skarbowych" - ocenił.

W WIG20 najsilniejszą przeceną dotknięte zostały akcje JSW (-5 proc.). Wyraźnie poszły w dół także PGE (-4,7 proc.) i PKN Orlen (-4,4 proc.). Ponad 3 proc. spadki odnotowały ponadto Pekao, Cyfrowy Polsat i KGHM. Jak wynika ze wstępnych wyników produkcyjnych i sprzedażowych sprzedaż miedzi przez grupę KGHM wyniosła w lipcu 2022 roku 51,5 tys. ton i była niższa rdr o 10 proc. Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła w tym czasie 60 tys. ton, co oznacza spadek rdr o 8 proc.

Sesję na plusie zakończyły jedynie 3 spółki - Dino Polska, PZU i CD Projekt. Ich notowania poszły delikatnie w górę - o 0,01-0,27 proc.

W mWIG40 najmocniej wzrosły kursy Asbisu i Grupy Azoty - odpowiednio o 2,2 proc. i 2,1 proc.

Na 0,2 proc. plusie sesję zakończył Kruk. Spółka podała w trakcie handlu, że szacuje wstępny skonsolidowany zysk netto za I półrocze 2022 rok na 489 mln zł. Z wyliczeń PAP biznes wynika, że w samym II kwartale zysk netto Kruka wyniósł ok. 245 mln zł. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewali się zysku na poziomie 200,9 mln zł, w przedziale od 177,5 mln zł do 216,3 mln zł.

Po przeciwnej stronie tabeli znalazły się DataWalk (-6,2 proc.), Wirtualna Polska (-5,6 proc.) i BNP Paribas (-5 proc.). Wyraźne spadki w przedziale 3,5-4 proc. odnotowały ponadto Budimex, Grupa Pracuj, Asseco SEE, Famur i Amrest.

Liderem wzrostów w indeksie sWIG80 okazał się Biomed Lublin, którego kurs zwyżkował na zamknięciu o 11,6 proc. Wyraźnie, bo o 6,9 proc., wzrosła także Astarta. Ponad 2 proc. zwyżki zanotowały ponadto MFO, Vigo System i Bumech.

W gronie najsilniejszych spadków są z kolei CI Games (-7,8 proc.), Votum (-5,1 proc.), Arctic Paper (-4,4 proc.) i Serinus (-4,3 proc.).

Spadki w przedziale 3-4 proc. zanotowały ponadto Wielton, Police, Grodno, Auto Partner i TIM.

Pozytywnie na szerokim rynku, przy relatywnie wysokich obrotach (2,6 mln zł) wyróżnił się kurs akcji MLP Group, który wzrósł na zamknięciu o 9,7 proc. Po stronie spadków uwagę zwrócił z kolei Airway Medix, który zniżkował o 10,4 proc. przy obrocie na poziomie 1,2 mln zł.

