Spółki wobec koronowirusa. Od normalnej jeszcze pracy, po redukcje załogi i mocy

Kolejne spółki giełdowe, zobowiązane przepisami, informują o działaniach, jakie podjęły w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w celu zmniejszenia negatywnego wpływu zaistniałej sytuacji na ich działalność. Są informacje o obniżeniu mocy wytwórczej, płac, a te najbardziej dramatyczne - o wstrzymaniu produkcji. Także firmy nienotowane na giełdzie podejmują podobne działania.





Decora

KROSS

Rainbow Tours

Zarząd spółki Decora ze Środy Wielkopolskiej – producenta akcesoriów podłogowych - spodziewa się, że skutki pandemii „będą miały z dużym prawdopodobieństwem negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe”.Pierwszy kwartał 2020 r. był pod tym względem jeszcze dobry. Według szacunków, wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży była wyższa w porównaniach rok do roku o 20 proc. i wyniosła 86,7 mln zł (rok temu 72,5 mln zł).Ale zarząd szacuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwietniu mogą być niższe od 25 do 50 proc. w porównaniach rocznych.– Gospodarka europejska przez lata będzie wychodziła z kryzysu, więc konsumenci na skutek wyższego bezrobocia i zmniejszenia realnej siły nabywczej na długo zmienią swoje przyzwyczajenia – mówi Zbigniew Sosnowski, właściciel firmy z Przasnysza, produkującej rowery. - Albo tę prawdę zaakceptujemy i się dostosujemy, albo nasze przedsiębiorstwa staną się kolejną ofiarą wirusa.Z tego powodu KROSS nie czekał. Analitycy firmy przeprowadzili pogłębione symulacje skutków dla branży rowerowej zarówno w sezonie 2020 jak i w 2021. Wniosek był taki, że należy ograniczyć produkcję i zwolnic część pracowników.Firma koncentruje się na dwóch działaniach:- wspieraniu salonów rowerowych, bowiem choć sprzedaż rowerów zmalała, ale jest nadal prowadzona oraz- przygotowaniu do sezonu 2021, starając się przewidzieć, jakie zajdą zmiany na rynku.Zarząd tej spółki, działającej w branży silnie dotkniętej skutkami epidemii, zgłasza szereg uwag do przyjętej tarczy antykryzysowej.Czytaj też: Możliwe nowe rozwiązania pomocowe dla branży turystycznej w II fazie Tarczy antykryzysowej Ocenia, że rozwiązaniami najistotniejszymi z punktu widzenia spółki, przewidzianymi w tym programie pomocy i osłony, które mogą mieć bezpośredni wpływ na przeciwdziałanie potencjalnym negatywnym skutkom pandemii na działalność usług turystycznych, są m.in.:- wydłużenie do 180 dni terminu skuteczności odstąpienia przez podróżnego od umowy o udział w imprezie turystycznej lub jej rozwiązania przez organizatora turystyki.- wygaszenie wzajemnych zobowiązań stron umów najmu w „galeriach handlowych,- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników,- pakiet pomocowy w ramach systemu instytucji rozwoju, w tym w szczególności w zakresie działań i kompetencji przewidzianych dla BGK.