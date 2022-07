Spółki z WIG20 ciągnęły warszawski rynek w dół

Poniedziałkowa sesja, przy negatywnym otoczeniu rynkowym, przyniosła spadki głównych indeksów warszawskiego parkietu, a motorem napędowym zniżek były spółki z WIG20 ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie - powiedział analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas. Zdaniem analityka, w najbliższych dniach inwestorzy będą czekać na dane inflacyjne z Europy i USA oraz śledzić raporty kwartalne spółek amerykańskich.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję spadkiem o 1,49 proc. do 1.714,56 pkt., a WIG zniżkował o 0,97 proc. do 54.081,12 pkt. Lepiej zachowały się indeksy małych i średnich spółek.

sWIG80 zakończył poniedziałkową sesję na 0,18 proc. plusie na poziomie 17.274,19 pkt., a mWIG40 zyskał 0,06 proc. do 4.033,67 Pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,87 mld zł, z tego 0,676 mld przypadło na spółki z WIG20.

"Poniedziałkowa sesja była słaba na krajowym rynku akcji, jednak zachowanie naszych indeksów nie odbiegało znacząco od tego, co działo się na głównych europejskich indeksach oraz po rozpoczęciu handlu na rynku amerykańskim. Motorem napędowym spadków na GPW były spółki skupione w WIG20, a wśród nich te z dużym udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie. Rynkowi nie sprzyjał również dolar amerykański, który znacząco się umacnia" - powiedział analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.

Jak wskazał analityk, na krajowym rynku inwestorzy dyskontowali weekendowe informacje dotyczące ewentualnego wprowadzenia "mechanizmu podzielenia się nadzwyczajnymi zyskami" przez spółki z szeroko rozumianej branży energetycznej, co zostało zapowiedziane przez premiera Mateusza Morawieckiego.

"W takim otoczeniu PGNiG czy PGE traciły w czasie sesji po ok. 6 proc." - powiedział Cinikas

Jak wskazał analityk, na drugim biegunie w WIG20 były akcje Dino Polska, które zakończyły handel w okolicach oporu na 350 zł.

"Na Dino od połowy czerwca trwa trend wzrostowy, a spółka należy do sektora, który można uznać za defensywny. Jeśli opór w okolicach 350 zł zostałby pokonany, to droga w kierunku 380 zł za akcję, gdzie znajdują się historyczne szczyty zostałaby otwarta" - dodał

Pytany o perspektywę na najbliższe sesje analityk wspomniał o dwóch czynnikach, które obserwować będą inwestorzy: danych o inflacji z głównych gospodarek europejskich oraz z USA, a także rozpoczynającym się sezonie wyników kwartalnych spółek z rynków amerykańskich.

"Patrząc natomiast na rynek przez pryzmat analizy technicznej dla WIG20 ważny jest opór na poziomie 1.750 pkt., a jego ewentualne pokonanie mogłaby otworzyć drogę do kontynuacji korekty wzrostowej w okolice 1.850 pkt. Wsparciem jest 1.650 pkt., a w średnim terminie trend pozostaje spadkowy" - podsumował analityk BM BNP Paribas

Dane o wysokości inflacji w Niemczech, Francji i USA za czerwiec br. zostaną opublikowane w najbliższą środę, 13 lipca, odpowiednio o godzinach: 8.00, 8.45 oraz 14.30 czasu polskiego.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję spadkiem o 1,49 proc. do 1.714,56 pkt., a WIG zniżkował o 0,97 proc. do 54.081,12 pkt. Lepiej zachowały się indeksy małych i średnich spółek. sWIG80 zakończył poniedziałkową sesję na 0,18 proc. plusie na poziomie 17.274,19 pkt., a mWIG40 zyskał 0,06 proc. do 4.033,67 Pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,87 mld zł, z tego 0,676 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały negatywne nastroje. W tym okresie DAX spadał o 1,17 proc., francuski CAC 40 tracił 0,61 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w dół o 0,47 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym okresie indeksy również spadały. Nasdaq100 tracił 1,9 proc., S&P500 szedł w dół o 1,2 proc., a DJI był notowany na 0,4 proc. minusie.

W ujęciu sektorowym zyskało 7 z 15 indeksów. Liderami wzrostów były WIG-Leki (6,3 proc.), WIG-Media (3,27 proc.) oraz WIG-Informatyka (0,92 proc.).

Najsłabsze były WIG-Energetyka (-4,63 proc.), WIG-Górnictwo (-3,91 proc.) oraz WIG-Paliwa (-3,86 proc.).

W WIG20 od początku poniedziałkowych notowań liderami spadków były spółki ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa w akcjonariacie i to one zakończyły sesję najsłabiej. Najmocniej po ok. 5 proc. spadły kursy PGE oraz PGNiG, a o 4,4 proc. zniżkowały akcje KGHM, któremu nie sprzyjają zniżkujące w ostatnich miesiącach ceny miedzi (spadek o ok. 33 proc. od szczytu z marca br.). W gronie liderów spadków były także PKN Orlen (-3,76 proc.) do 70,6 zł oraz Lotos, który stracił 2,73 proc. do 71,2 proc.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki ocenił, że spółki Skarbu Państwa realizują wyższe zyski, dlatego zapowiedział wypracowanie mechanizmu podzielenia się tymi zyskami z obywatelami albo wprowadzenie podatku od zysków nadzwyczajnych na spółki gazowe, energetyczne.

"Spółki realizują wyższe zyski, dlatego albo poprzez regulatora, albo same spółki wypracujemy mechanizm podzielenia się tymi zyskami z obywatelami, albo wprowadzimy - tak, jak Francja, Anglia, Hiszpania - podatek od zysków nadzwyczajnych na te spółki gazowe, energetyczne, które mają, rzeczywiście, bardzo wysokie zyski. Najbliższe miesiące przyniosą rozstrzygnięcie" - powiedział premier w Rypinie.

Zróżnicowany sentyment panował na największych pod względem kapitalizacji bankach. Najsłabszy był mBank (-3,14 proc.), po ok. 2 proc. zniżkowały PKO BP oraz Pekao, a Santander Bank Polska zachował się lepiej niż rynek tracąc 0,25 proc.

W gronie blue chipów zyskały tylko akcje czterech spółek. Najmocniej o 2,82 proc. do 345,9 zł w górę poszło Dino, a jego kurs testował średnioterminowy szczyt z przełomu marca i kwietnia br.

Siłę z ubiegłego tygodnia utrzymały akcje Allegro, które po spadku z początku poniedziałkowej sesji zamknęły ją na 2,21 proc. plusie na poziomie 27,47 zł.

Czwartą pod rząd wzrostową sesję zanotowało natomiast PZU (1,58 proc.), którego kurs pokonał lokalny szczyt z końca czerwca br., jednak w dalszym ciągu znajduje się w średnioterminowym trendzie bocznym.

W mWIG40 najmocniej zyskały spółki, które były liderami wzrostów w ubiegłym tygodniu. Mabion zyskał 12,55 proc. do 37,5 zł, a kurs Mercatora poszedł w górę o 11,64 proc. do 83,28 zł. Mabion notowany jest na najwyższych poziomach od połowy lutego br., a kurs Mercatora testuje lokalne szczyty z marca i maja br.

Po kilkudniowej korekcie z początku lipca br. wzrosty kontynuuje Polenergia, której kurs poszedł w górę o 3,63 proc. i jest notowany na 52-tygodniowych maksimach.

Po wyraźnym spadku z początku notowań i teście okolic 3,72 zł mocniejszą drugą część poniedziałkowej sesji miał Bank Millennium, który zakończył notowania na 1 proc. minusie na poziomie 3,88 zł, czyli nad ustanowionymi w ubiegłym tygodniu rocznymi minimami. W piątek po sesji bank poinformował, iż w wynikach za II kwartał 2022 roku utworzy rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 467,4 mln zł. Spółka ocenia, że w wyniku zaksięgowania kosztów związanych z przystąpieniem do systemu ochrony w okresie tym zaraportuje ujemny wynik netto.

Najsłabsze w gronie średnich spółek były akcje Enei i Tauronu, które straciły odpowiednio 8,57 proc. i 7,49 proc. Kurs Enei wrócił do okolic dolnych ograniczeń średnioterminowej konsolidacji, a Tauronu pokonał lokalne dna w obrębie budującego się od czerwca br. trendu bocznego.

W gronie małych spółek z sWIG80 najmocniejsze na zamknięciu sesji były akcje Shopera (8,25 proc.), Bumechu (+7,73 proc.) oraz Arctic Paper, który zyskał 7,68 proc., a jego kurs zbliżył się do ustanowionych na początku czerwca br. 52-tygodniowych maksimów.

Najsłabsze w tym segmencie rynku były Kogeneracja oraz PCF Group, których kursy poszły w dół po ok. 4 proc.

Na szerokim rynku najmocniej, o 35,5 proc. wzrosły akcje NanoGroup czemu towarzyszyły relatywnie duże obroty, a kurs tej spółki wybił się górą z budującej się od początku maja br. konsolidacji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl