Spory wzrost obrotów na Towarowej Giełdzie Energii

W październiku TGE zanotowała wzrosty obrotów energią elektryczną zarówno na rynku spot, jak i terminowym. W ujęciu miesięcznym łączne obroty tym towarem wzrosły o 4,9 proc., zaś rok do roku aż o 70,7 proc.

TGE w październiku 2023 roku zanotowała znaczący wzrost wielkości obrotów energia elektryczną.

Na rynku gazu widoczne były sezonowe wahania cen.

Niższe były obroty prawami majątkowymi.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku 2023 r. 13 721 898 MWh,

co oznacza wzrost o 70,7 proc. w stosunku do sytuacji sprzed roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na Rynku Dnia Następnego (RDN) ukształtowała się w październiku br. na poziomie 458,76 zł za MWh i jest to spadek o 72,03 zł za MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Ceny na rynku gazu zachowywały się dość stabilnie

Na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE) średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 wyniosła w październiku 2023 r. 600,13 zł za MWh, co stanowi spadek o 29,07 zł za MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu obecnego roku

Na rynku gazu ziemnego zawarto w październiku 2023 r. transakcje o wolumenie 10 465 822 MWh,

co stanowi wzrost rok do roku o 0,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 208,91 zł za MWh i jest o 30,81 zł za MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 wyniosła w październiku 2023 r. 251,45 zł za MWh, czyli o 7,03 zł za MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu.

W obrotach prawami majątkowymi widoczny był spadek

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował