Spotkanie na szczycie. O czym premier Morawiecki porozmawia z bogatymi Polakami?

Premier Mateusz Morawiecki spotka się we wtorek (17 grudnia) z najbogatszymi Polakami i biznesem. Wśród krezusów znajdą się m.in. Adam Góral, współwłaściciel i prezes Asseco, Jerzy Krzanowski, współwłaściciel Nowego Stylu czy Małgorzata Adamkiewicz z Adamed.

Co ze związkowcami?

Równowaga makroekonomiczna

Jak zdradzają nam zaproszeni na spotkanie goście, premier może też w środę przedstawić pomysł na nieformalny holding Polska Spółka Akcyjna, Ma on polegać na nieformalnym skupieniu największych firm. Te mają ze sobą współpracować i wspierać się np. przy zagranicznych ekspansjach.Organizacje pracodawców zwracają uwagę w rozmowie z WNP.PL, że wzrost płacy minimalnej, oskładkowanie umów cywilnoprawnych czy zniesienie limitu 30-krotności, czyli najgłośniejsze tematy, nie były ze stroną społeczną konsultowane. Pracodawcy chcieliby, by to się zmieniło. Spotkanie ze stroną rządową może być sposobnością, by ten temat poruszyć.Na spotkaniu, tak jak chciał premier, pojawią się także inni przedstawiciele rządu. Wśród nich będzie Jadwiga Emilewicz, szefowa Ministerstwa Rozwoju, Tadeusz Kościński szef Ministerstwa Finansów, Małgorzata Jarosińska-Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie chce zdradzać szczegółów spotkania, poleca śledzić stronę internetową. "Kalendarz premiera jest dynamiczny" - zapewniają przedstawiciele KPRM.Do czasu ukazania się artykułu nie udało nam się ustalić, czy na spotkaniu będą również przedstawiciele największych organizacji związkowych. Przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki chciał, by również i oni wzięli udział w rozmowach.Dobra współpraca rządu i biznesu ma być jednym z celów nowej kadencji Mateusza Morawieckiego. Premier wielokrotnie zwracał uwagę, że stabilne otoczenie makroekonomiczne i stabilny sektor finansów publicznych są gwarancją długoterminowego wzrostu gospodarczego. "Takie policy mix polityki finansowej, gospodarczej i społecznej oraz promocji innowacyjności, osiągnięcia największego w historii poziomu wydatków na badania i wdrożenia, stanowi polski model państwa dobrobytu" - pisał we wpisie na Facebooku.Podkreślał, że dzięki polskim przedsiębiorstwom i działaniom państwa, dzięki promocji biznesu, przemysłu oraz wsparciu eksportu udaje się pokonywać wyzwania, jakie stoją przed Polską od lat. "Polski eksport rośnie 2 razy szybciej niż eksport globalny. Jeśli jest jakaś tajemna liczba ekonomiczna, która daję mi szczególną radość, to jest nią wskaźnik symbolizujący jeden z najwyższych przyrostów pracy i produktywności wśród państw Unii Europejskiej. Nasz model gospodarczy zadziałał w praktyce" - zaznaczył.Zapewniał, że ma jednak świadomość, że wiele jest jeszcze do zrobienia. "Walka konkurencyjna odbywa się dzisiaj na poziomie sprytnych regulatorów. Jeden z producentów mebli powiedział, że poprzez określoną regulację w Niemczech koszty produkcji polskich mebli zwiększają się o blisko 10 proc. Zapytałem, czy nie dotyczy to regulacji unijnych. W końcu Komisja Europejska wpływa na około 70% polskiego prawodawstwa. Przykład, który usłyszałem dotyczył jednak substancji chemicznych, wobec których regulator niemiecki narzucił normy, de facto sprawiające, że polscy przedsiębiorcy, chcąc utrzymać swój produkt na rynku niemieckim, muszą się do nich dostosować" - pisał premier.To dlatego, jak tłumaczył, konieczne są spotkania biznesu i rządu i to dlatego na organizację takiego spotkania premier zdecydował się jeszcze w tym roku.