Spowalnia ożywienie w krajowym sektorze wytwórczym

Spadek wskaźnika PMI sygnalizuje przyhamowanie ożywienia w krajowym sektorze wytwórczym, będącym jak do tej pory motorem napędowym odbicia po kryzysie pandemicznym - stwierdzili w piątek analitycy Alior Banku w komentarzu do danych firmy Markit. To efekt wojny w Ukrainie - dodali.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w marcu wyniósł 52,7 pkt. wobec 54,7 pkt. w lutym - podała w piątek firma Markit.

Według analityków Alior Banku obniżenie wskaźnika PMI sygnalizuje wyraźniejsze przyhamowanie ożywienia w krajowym sektorze wytwórczym. Jak zauważyli, w komentarzu wskazano na szok spowodowany wysoką zmiennością na rynku walutowym oraz wzrostem cen surowców.

"Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest wybuch wojny w Ukrainie, który zadziałał negatywnie zarówno na stronę popytową jak i podażową. Spadła produkcja i nowe zamówienia przy wzroście obaw klientów oraz znacznie pogorszonej wymianie handlowej ze Wschodem. Do tego dochodzi nasilenie problemów logistycznych i wzrostu presji kosztowych" - stwierdzili analitycy Alior Banku.

Jak wskazali analitycy, nastroje producentów były najsłabsze od listopada 2020 r. Zaznaczyli przy tym, że "optymizm co do przyszłości na pewno nie wyparował, o czym świadczy dalsze zwiększanie zatrudnienia" - z zastrzeżeniem, że "tu tempo wyhamowało".

"Biznes ma jeszcze nadzieję na spadek niepewności związanej z wojną i kontynuację post-pandemicznego odbicia. Tymczasem jednak należy odnotować, że hamuje sektor będący jak do tej pory motorem napędowym krajowego ożywienia po kryzysie pandemicznym" - podkreślił Alior Bank.

