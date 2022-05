Spowolnienie i rządowe plany biją w banki

Tylko w tym roku 1,4 mld zł trafi do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jednak w przyszłym roku może nie być potrzeby dalszego jego zasilania, bo pieniądze nie zostaną w całości wykorzystane.

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę, że "propozycje rządu dotyczące pomocy kredytobiorcom będą wiązały się z miliardami kosztów, jakie poniesie sektor bankowy".

"Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że banki czerpią duże zyski, dlatego sektor jest w stanie je udźwignąć. Notowania banków są w tym roku na znacznym minusie. Jak przyznają analitycy, spadające notowania banków w ostatnim czasie wynikają ze zbliżającego się spowolnienia w gospodarce i z planów rządu" - przypomina.

"Wpływ na banki będzie zależał do tego, jak głęboko ustawodawca sięgnie do kieszeni banków. Skala oczekiwań jest bardzo duża, więc pytanie, na ile apetyt zostanie zrealizowany" - mówi "Rz" Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ.

"Warto również dodać, że spadające notowania banków to nie tylko problem inwestorów indywidualnych, którzy na giełdzie starali się zarobić, chroniąc swoje oszczędności przed inflacją. W akcjonariatach banków są również fundusze, jak np. OFE. Część Polaków inwestuje także na giełdzie, odkładając na emeryturę poprzez np. IKE czy IKZE" - czytamy.

Gazeta dopytuje, jak plany rządu w zakresie pomocy kredytobiorcom odbiją się na bankach? "Jedyne odchylenie wobec wcześniejszych zapowiedzi to liczba wakacji kredytowych. Wcześniej plan zakładał trzy w tym roku i cztery w przyszłym. Teraz mowa o w sumie ośmiu, co będzie nieznacznie wyższym kosztem dla banków" - mówi Michał Konarski, analityk BM mBanku. Dodaje, że "trudno jest również interpretować, jaki wakacje kredytowe będą miały wpływ na banki".

"Jeśli wakacje kredytowe będą wiązały się z pogorszeniem ratingu klienta, wówczas negatywnie wpłynie to na niego, bo może zamknąć sobie drogę do kolejnych kredytów. Nie musi być to rozwiązanie dobre dla wszystkich" - mówi Konarski.

Dodatkowo 1,4 mld zł trafi do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) z dalszą możliwością jego zwiększenia.

"Jeżeli chodzi o zwiększenie w przyszłym roku, to w moim odczuciu może do tego nie dojść, bo FWK nie zostanie w całości wykorzystany" - stwierdza Konarski.

