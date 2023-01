Sprawa Orlenu trafiła do prokuratury. 3 miliardy złotych poza kontrolą

Marian Banaś prezes Najwyższej Izby Kontroli (NIK) złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z „uzasadnioną możliwością popełnienia przestępstwa” przez Orlen. W ubiegłym roku NIK próbowała dwukrotnie skontrolować spółkę energetyczną, jednak bez powodzenia.

- Najwyższa Izba Kontroli stojąc na straży majątku i środków publicznych podjęła w 2022 r. dwie planowe kontrole w Orlenie, w których spółka uniemożliwiła przeprowadzenie czynności przez kontrolerów - napisał prezes NIK Marian Banaś w oświadczeniu opublikowanym na stronie nik.gov.pl.

Dwie kontrole planowane w Orlenie przez NIK nie doszły do skutku

- Pierwsza z nich dotyczyła wydatków między innymi PKN Orlen i Fundacji Orlen na działalność sponsoringową, medialną, usługi prawne i konsultingowe oraz przyjętych zasad przyznawania darowizn na rzecz fundacji wspieranych przez koncern. Druga dotyczyła realizacji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa paliwowego w sektorze naftowym. W ramach tej kontroli kontrolerzy NIK mieli zbadać także proces połączenia PKN Orlen S.A. z Lotos S.A. oraz PGNiG S.A. Jednak kontrole te zostały udaremnione. Kontrolerów nie dopuszczono do wykonywania ich ustawowych obowiązków - pisze dalej Banaś.

W dalszej części oświadczenia prezes Banaś podkreśla, że obydwie kontrole były planowanymi działaniami na rok 2022 i uzyskały zatwierdzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli stosowną uchwałą. NIK podkreśla, że główną przyczyną kontroli w Orlenie były liczne skargi na spółkę. Dotyczyły one przede wszystkim wydatków spółki energetycznej na rzecz podmiotów obcych, które według ustaleń dochodziły do 3 mld złotych.

Władze Orlenu odmówiły Najwyższej Izbie Kontroli możliwości wglądu w dokumenty m. in. dotyczące kluczowych umów zawartych z nabywcami aktywów Lotosu.

- W związku z tym Najwyższa Izba Kontroli złożyła do Prokuratury trzy zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 98 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, który dotyczy utrudniania i udaremniania kontroli w PKN Orlen i Fundacji Orlen – można przeczytać w oświadczeniu opublikowanym na stronie NIK.

Sprawy kierowane do prokuratury przez NIK nie spotykają się jednak z zainteresowaniem śledczych

- Prokuratura wydała postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania co do każdego z czynów objętych zawiadomieniami. NIK korzystając ze swoich uprawnień złożyła zażalenia w każdym z trzech przypadków. Zażalenia trafiły do Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście w Warszawie – podaje w dalszej części oświadczenia NIK.

