Sprawca wypadku miał zawał serca podczas jazdy samochodem - komu należy się odszkodowanie?

Wypadek może być wynikiem brawury na drodze, niedostosowania prędkości do warunków pogodowych panujących w trasie, ale też wynikać z chwilowej niedyspozycji (zasłabnięcia) czy nagłego zachorowania kierowcy, który w jednym momencie traci kontrolę nad pojazdem. Zdarza się, że do takiego zdarzenia dochodzi w efekcie tego, że kierowca miał zawał i stracił świadomość. Komu w takiej sytuacji należy się odszkodowanie z ubezpieczenia samochodowego?

Jak dochodzi do zawału serca?

Zawał serca czy też atak serca to sytuacja, która jest stanem poważnym, bezpośrednio zagrażającym zdrowiu i życiu pacjenta. Dochodzi do niedokrwienia mięśnia sercowego, co zasadniczo zaburza jego funkcjonowanie i prowadzi do martwicy. Osoba, która doświadcza ataku serca, wymaga natychmiastowej pomocy, a od tego, jak szybko zostanie ona udzielona, zależy, czy przeżyje i czy powróci do zdrowia.

Szacuje się, że w Polsce zawał serca występuje u ponad 80 tys. osób rocznie, a niemal 40 na 100 pacjentów może nie przeżyć ataku, jeśli w porę nie otrzyma odpowiedniej, specjalistycznej pomocy kardiologicznej. Do około 9 proc. zgonów dochodzi już na miejscu, w szpitalu, po przewiezieniu pacjenta.

Zawał następuje wskutek blokady przepływu krwi przez naczynia wieńcowe. Powstaje sytuacja niedokrwienia, przez co komórki przestają spełniać swoją funkcję. Początkowo pacjent odczuwa zaburzenia pracy mięśnia sercowego, za co odpowiada zmniejszona kurczliwość, a po pewnym czasie komórki rozpadają się i zostają bezpowrotnie zniszczone. Pojawia się martwica mięśnia sercowego. Bez pomocy w ciągu 3-6 godzin serce przestaje bić, a krew nie płynie przez zamknięte tętnice.

Ryzyko zawału wzrasta wraz z wiekiem pacjentów, ale jednocześnie zdarzają się przypadki, gdy atak mają młodzi ludzie. Przyczyną może być miażdżyca, choroba niedokrwienna serca (często niezdiagnozowana) czy też:

otyłość,

wysoki poziom cholesterolu i trójglicerydów,

wysoki poziom homocysteiny,

niedobór witaminy B,

palenie papierosów,

cukrzyca,

przerost lewej komory serca,

nadciśnienie tętnicze, zwłaszcza nieleczone,

brak aktywności fizycznej,

wysoki poziom stresu.

W trakcie zawału serca pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej lub też ucisk. Może mieć wrażenie pieczenia za mostkiem, duszności i bladość skóry. Oblewają go zimne poty, może mieć ataki paniki, nudności, wymioty, podwyższoną temperaturę ciała czy kołatanie serca. W przypadku ataku serca podczas kierowania autem najgroźniejsze jest to, że zawał może skutkować utratą przytomności. Kierowca więc traci władzę nad pojazdem. Nietrudno wtedy o wypadek.

Powrót do zdrowia po zawale – kardiolog o profilaktyce zdrowotnej zawałowców

Im wcześniej i szybciej zostanie udzielona pierwsza pomoc przy zawale serca, tym lepiej dla pacjenta i jego dalszych rokowań. Po przebytym leczeniu u kardiologa pacjent po zawale może wrócić do pracy i normalnego funkcjonowania w ciągu od dwóch tygodni do trzech miesięcy, w zależności od tego, jak ciężki był to zawał.

Kardiolog zaleci z pewnością codzienną profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych. Niezbędne jest przyjmowanie zaleconych lekarstw na krzepliwość krwi, regularne wizyty lekarskie, umiarkowana aktywność fizyczna i zdrowa dieta.

Odszkodowanie za wypadek w wyniku zawału serca

Jak już wspominaliśmy, jeśli u kierowcy wystąpi zawał podczas prowadzenia samochodu, może dojść do wypadku. Co wtedy? Kto odpowiada za szkody osobowe lub majątkowe spowodowane przez zawałowca? Niestety, ale ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania poszkodowanym osobom z ubezpieczenia OC. Ubezpieczenia samochodowe OC co prawda mają pokrywać szkody wywołane przez kierowcę w ruchu drogowym, ale nie wszystkie. Nie ma przy tym znaczenia, jak drogie będzie to ubezpieczenie. Zawsze towarzystwo zapewnia ten sam zakres ochrony. Można wyliczyć koszt składki na ubezpieczenie auta, kalkulator OC będzie w tym pomocny.

Co więc z odszkodowaniem w sytuacji, gdy sprawca zdarzenia dostał zawału serca? Ubezpieczyciel może odmówić odszkodowania z OC, powołując się na brak winy zawałowca w powstaniu szkody, którą w takim wypadku należy udowodnić.

Jeśli jednak kierowca, który doznał zawału i spowodował wypadek, będzie prowadził nie swój pojazd, to wówczas nagła choroba, jak zawał, któremu uległ, nie będzie mogła być rozpatrywana przez ubezpieczyciela jako działanie siły wyższej, czyli nie zwalnia od odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby trzecie. Ubezpieczyciel nie będzie mógł skutecznie odmówić wypłacenia odszkodowania w takiej sytuacji.