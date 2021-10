Sprawdzą ślad węglowy nawet wycieraczki samochodowej. Polski biznes musi to wiedzieć

Dekarbonizacja to nie koszty, tylko inwestycje w przyszłość, a więc nie ma co zwlekać. Nasz kraj ma szanse na większe środki unijne na transformację energetyczną, ale musi rzetelnie prowadzić ten proces. Dotychczasowe motory wzrostu gospodarczego Polski wyczerpują się, ślad węglowy będzie miał coraz większe znaczenie biznesowe - wynika z debaty "Emisje w gospodarce", która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Dekarbonizacja inwestycją w przyszłość

Świat widzi europejski Zielony Ład

Nie pozwolić uciec Europie i światu

Dotychczasowe motory wzrostu wyczerpują się

Nie możemy stracić przemysłu

- Jeśli chcemy osiągnąć neutralność emisyjną, to tak naprawdę każdy z tych sektorów musi w odpowiedni sposób kontrybuować do obniżenia emisji - podkreślił Gustaw Szarek.Jacek Siwiński, prezes zarządu Velux Polska, stwierdził m.in., że istotnie nastąpił spadek emisji CO2 w polskiej gospodarce, ale jak się przyjrzeć bliżej temu zjawisku, to okazuje się, że w ostatnich latach niewiele się zmieniło.- Przez ostatnią dekadę na przykład to jest poziom stabilny i niemalejący dalej. Te uzyski były największe na początku naszej transformacji, a później to się zatrzymało - komentował Jacek Siwiński.Zaznaczył, że w przypadku biznesu zauważa rzeczową debatę na temat emisji i ocenił, że wszyscy chyba zrozumieli, iż nie ma innego wyjścia i dekarbonizacja, zielona transformacja musi nastąpić.- Nie warto czekać. Dzisiaj często dekarbonizacja jest uznawana za pewną barierę dla firm, za zagrożenie kosztowe, a tymczasem to nie są koszty, tylko inwestycje w przyszłość, inwestycje w naszą konkurencyjność jako firm, jako całej gospodarki - komentował Jacek Siwiński.Podkreślił, że jeżeli przyjmie się na poziomie firmy ambitny cel związany z redukcją emisji, to wyzwala to cały szereg projektów związanych z innowacyjnością, bo „bez innowacyjności nie ma oczywiście możliwości osiągnięcia ambitnych celów”.- To samo można by powiedzieć na poziomie całej gospodarki. Nie tylko jest to szansa na inwestycje, ale również na zwiększenie innowacyjności całej naszej gospodarki, na zwiększanie naszej konkurencyjności jako miejsca do inwestycji - stwierdził Jacek Siwiński.Katarzyna Kłaczyńska-Lewis, partner, liderka Zespołu Energetyki, Zrównoważonego Rozwoju i Zmian Klimatu w Kancelarii EY Law, EY Polska, podała, że EY zaczął tłumaczyć implikacje międzynarodowe Europejskiego Zielonego Ładu już wówczas, kiedy KE przyjęła ten plan, czyli pod koniec 2019 roku.Przyznała, że pierwsze reakcje klientów EY w USA były takie, że Europa znowu coś wymyśliła, że ma jakieś socjalistyczne zapędy, że USA w ogóle to nie dotyczy.- Natomiast z biegiem czasu zaczęli sobie uświadamiać, że ten program jest skrojony na to, żeby wpływać na emisje światowe i zmieniać mentalność reszty świata, jeśli chodzi o podejście do dekarbonizacji, ale też w ogóle do przejścia na zielony nurt, bo to jest holistyczne myślenie. Wtedy zaczęło się bardzo duże zainteresowanie i teraz w zasadzie wszyscy wiodący nasi klienci amerykańscy chcą mieć pogłębione rozmowy na temat Europejskiego Zielonego Ładu, ale takie rozmowy prowadzimy już na całym świecie - stwierdziła Katarzyna Kłaczyńska-Lewis.Poinformowała, że to są rozmowy z klientami biznesowymi, ale czasami także z przedstawicielami rządów m.in. w krajach azjatyckich.- Obserwacja, jaką się mogę podzielić po całej serii tych rozmów, jest taka, że odważnik już się przesunął. W czasie rozmów z firmami czy z przedstawicielami administracji publicznej w takich krajach, które może nie kojarzą nam się z pionierami wysiłków dekarbonizacyjnych, bardzo rzadko mamy efekt wyparcia - powiedziała Katarzyna Kłaczyńska-Lewis.Stwierdziła przy tym m.in., że UE jest faktycznie postrzegana jako pionier w polityce klimatycznej i jako region, który mocną regulacją wymuszającą chce osiągnąć swój cel klimatyczny, a na przykład w USA podejście jest inne, sprowadza się bardziej do różnego rodzaju preferencji podatkowych, zwolnień, ulg, systemów zachęt.Ryszard Pawlik, doradca parlamentarny Jerzego Buzka, posła do Parlamentu Europejskiego, stwierdził, że obecnie w Brukseli w centrum zainteresowania jest pakiet Fit for 55.Ocenił, że pozycja wyjściowa Polski jest na pewno trudna, bo mamy około 70-proc. udział węgla w koszyku energetycznym, a do tego „pewne opóźnienie procesu transformacji, poniekąd też na własne życzenie - vide ustawa odległościowa dotycząca wiatraków na lądzie czy opóźnienie rozwijania energetyki prosumenckiej w Polsce”.- To, co musimy na pewno zrobić, to nie pozwolić Europie i światu uciec, bo jeżeli uciekną, to zostaniemy z potężnym nierozwiązanym problem klimatyczno-środowiskowo-smogowym i ten problem będzie się tylko pogłębiał. Dlatego trzeba działać - podkreślił Ryszard Pawlik.Zwrócił uwagę na niektóre kwestie dotyczące transformacji energetycznej w Polsce. Wskazał, że z perspektywy brukselskiej Polska jest największym beneficjentem różnych funduszy unijnych dedykowanych w różny sposób wsparciu transformacji energetycznej.- Pewnie powinniśmy zabiegać o to, żeby te środki były większe, żeby chociażby zwiększyć Fundusz Modernizacyjny proporcjonalnie do tego, o ile został zwiększony cel na 2030 rok (zamiast 40 proc. 55 proc.), ale żeby to robić, musimy też pokazywać - i to musi być widziane w Brukseli szerzej - że za tym idzie realna, uczciwa, rzetelna i przemyślana transformacja energetyczna - stwierdził Ryszard Pawlik.Ocenił ponadto, że warto wpisać transformację energetyczną, jej realizację w wyzwania, które Polska musiałaby podjąć niezależnie od tego, czy jest unijna polityka klimatyczna czy by jej nagle nie było.- To są takie wyzwania, jak zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego bez węgla. Wszyscy wiemy, że abstrahując od polityki klimatycznej, węgiel zwyczajnie w Polsce się kończy, jego wydobywanie jest coraz trudniejsze, coraz droższe, brakuje też ludzi do tego, coraz więcej j węgla importujemy - wskazywał Ryszard Pawlik.Zauważył, że w wystąpieniu inauguracyjnym przewodnicząca KE mówiła m.in. o tym, że Polska jest potentatem w produkcji baterii, ale "też słyszymy historię, że jakiś duży zachodnioeuropejski koncern samochodowy nie chce tych baterii kupować z Polski, ponieważ produkcja tych baterii nie jest w 100 proc. oparta na źródłach odnawialnych".- Abstrahując od tego, czy to jest biznesowo uzasadniona decyzja czy nie, myślę, że z biegiem lat będzie coraz więcej tego typu zachowań konsumentów, bo w tym momencie ten koncern samochodowy występuje w roli konsumenta. Myślę, że to dodatkowy powód, zachęta, żeby z transformacją nie zwlekać - ocenił Ryszard Pawlik.Marcin Korolec, prezes Instytutu Zielonej Gospodarki, ocenił, że nasze dotychczasowe motory wzrostu wyczerpują się. Wskazał, że te silniki to dostęp do europejskiego rynku, tania siła robocza, która „nie jest już znowu taka tania” i tania energia, która też drożeje i z którą są związane „dodatkowe turbulencje, o których co jakiś czas słyszymy”.Czytaj także: Japońskie inwestycje w Polsce, dwa zagrożenia

- Na świecie dzieją się dwie rewolucje przemysłowe. Jedna, która sama się dzieje i nad którą nikt nie panuje, w której nie do końca uczestniczymy - cyfrowa rewolucja, a druga to rewolucja zielona i ona jest miksem tego, o czym mówił Ryszard Pawlik, czyli regulacji, które pokazują, co trzeba i jak zrobić, a z drugiej strony tego, o czym mówił pan Jacek Siwiński, czyli w jaki sposób możemy konkurować, w jaki sposób możemy sprzedawać nasze produkty - wskazywał Marcin Korolec.Stwierdził, że to kwestia śladu węglowego naszych produktów będzie determinować to, w jaki sposób będziemy się rozwijać jako gospodarka.- Oczywiście stoimy przed ogromnym wyzwaniem, jak przeżyć proces dostosowywania polskiego prawa i polskiej rzeczywistości gospodarczej do tego, co Komisja nazwała „Fit for 55” - mówił Marcin Korolec.- Pytanie o ślad węglowy polskich baterii, ślad węglowy polskiej stali czy ślad węglowy wytworzonej w Polsce wycieraczki samochodowej jest coraz bardziej istotnym elementem tego, w jaki sposób będą nasze produkty mogły funkcjonować na jednolitym rynku i czy będziemy w stanie je sprzedawać, czy nie - stwierdził Marcin Korolec.Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen, poinformował, że w przypadku transportu, jeżeli popatrzymy na pełen łańcuch dostaw, "to mamy z wydobycia ropy i jej transportu do rafinerii 12 proc. emisji, 8 proc. emisji z przerobu i 80 proc. emisji z rury wydechowej".Wskazał, że obecnie mamy taką sytuację, że w transporcie królują nadal paliwa z ropy, a każde paliwo ma swoje przeznaczenie - benzyna to głównie pojazdy lekkie, paliwo jet to samoloty, diesel to transport ciężki, a ciężki olej opałowy napędzał do tej pory transport morski.- Przed nami jest długa droga i różne środki transportu będą przechodzić na różne paliwa w różnym tempie. Gdy mówimy o Europie, to dla transportu lekkiego w dłuższej perspektywie są generalnie przewidziane prąd i wodór, transport szynowy i miejski też pewnie będzie na prąd i wodór, ale statki, samoloty w przyszłości będą potrzebowały zeroemisyjnych paliw płynnych, w dłuższej perspektywie paliw syntetycznych - oceniał Adam Czyżewski.Tom Berendsen, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim, wskazując na deklaracje zmniejszenia emisji CO2 o 55 proc. i osiągnięcia neutralności klimatycznej, zwrócił uwagę, że to zobowiązanie połączone z wyzwaniem, jak je osiągnąć.- Z jednej strony mamy zobowiązanie względem naszych dzieci, a z drugiej strony wyzwanie, jak to osiągnąć. Musimy pamiętać, że w UE produkujemy tylko 7 proc. globalnej emisji CO2, więc sami nie zwalczymy zmian klimatycznych. Zmiany klimatyczne są ponadgraniczne, zatem nie wystarczy, że tylko sama Polska będzie działać, że cała UE będzie działać. Musi dołączyć do nas cały świat - wskazywał Tom Berendsen.Ocenił, że UE może zainspirować świat do tego, żeby dołączył do niej w polityce klimatycznej, pokazując, że jest to możliwe, że jest to osiągalne finansowo, że pragmatyzm wymaga, żebyśmy zwiększyli konkurencyjność przemysłu przez zmianę procesów na neutralne dla klimatu. Podkreślił, że to się nie zdarzy z dnia na dzień.- Musimy mieć okres przejściowy i do tego potrzebny jest gaz, potrzebujemy biomasy, magazynowania i wychwytywania CO2, czyli tym samym technologii. Rozumiem z dyskusji politycznej, że jeżeli zaufamy nauce, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, że człowiek jest ich przyczyną, to powinniśmy również ufać nauce, wybierając technologie, które są potrzebne. Powinniśmy pamiętać o tym wyzwaniu, że musimy to zrobić z przemysłem. Nie możemy stracić przemysłu - podkreślił Tom Berendsen.