Sprzedaż detaliczna dołączyła do listy rozczarowań polskiej gospodarki

Ekspert PIE prognozuje, że wyniki handlu poprawią się po wakacjach. - Głównym motorem będzie wzrost wartości nabywczej wynagrodzeń. Spodziewamy się wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych w II półroczu - napisał.

ING: spodziewamy się stopniowej poprawy konsumpcji gospodarstw domowych

Jak poinformował we wtorek GUS, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 4,0 proc. W porównaniu z czerwcem 2023 r. zanotowano wzrost sprzedaży detalicznej o 1,9 proc. W okresie styczeń-lipiec 2023 r. sprzedaż zmalała rok do roku o 5,4 proc.

Według analityków ING sprzedaż detaliczna - obok produkcji przemysłowej i danych z rynku pracy - dołączyła do listy rozczarowań polskiej gospodarki za lipiec. Jak zwrócili uwagę w komentarzu, realna sprzedaż detaliczna spadła głębiej od konsensusu zakładającego spadek o 3,8 proc.

"Spodziewamy się stopniowej poprawy konsumpcji gospodarstw domowych w najbliższych miesiącach, w szczególności w czwartym kwartale, gdy realna siła nabywcza gospodarstw domowych ulegnie dalszej poprawie przy postępującej dezinflacji i utrzymaniu dwucyfrowej dynamiki wynagrodzeń" - napisali analitycy ING.

Jak wskazali, spadek sprzedaży detalicznej w ujęciu realnym odnotowano we wszystkich grupach z wyjątkiem kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle części", co jest spójne ze stosunkowo silnym wzrostem produkcji przemysłowej w tej branży. Największe spadki w ujęciu rocznym odnotowano grupach: "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" - o 13,6 proc., w grupie dóbr trwałego użytku "meble, rtv, agd" - o 11,6 proc., oraz w kategorii "pozostałe" - o 11,4 proc. Spadła także sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - o 4,2 proc., co zdaniem analityków ING można wiązać z wysoką bazą odniesienia w ub.r. po napływie uchodźców z Ukrainy.

Sprzedaż detaliczna w lipcu wciąż jest słaba; odbicie nastąpi w najbliższych miesiącach – wskazał ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sergiej Druchyn w komentarzu do wtorkowych danych GUS.

Odbicie w handlu nastąpi w najbliższych miesiącach dzięki rosnącej konsumpcji

Ekspert PIE wskazał, że lipcowy spadek sprzedaży detalicznej był mniejszy niż w czerwcu, gdy sięgał 4,7 proc. Dodał jednak, że jest to siódmy miesiąc z rzędu, kiedy wyniki handlu są niższe niż przed rokiem.

"Komentarz GUS wskazuje, że wydatki są niższe w niemal wszystkich kategoriach produktów. Najmocniej załamała się sprzedaż paliw (-5,5 proc.), sprzętu RTV i AGD (-11,6 proc.) oraz sprzedaż prasy i książek (-13,6 proc.)" - poinformował Druchyn. Jak zaznaczył, "sprzedaż detaliczna w lipcu wciąż jest słaba".

"Odbicie nastąpi w najbliższych miesiącach - prognozujemy, że w III i IV kwartale konsumpcja wzrośnie, co przełoży się na lepsze wyniki w handlu" - prognozuje Druchyn.

Jego zdaniem spadek popytu na towary to efekt zmiany struktury konsumpcji. "Eurostat wskazuje, że wolumen obrotów w usługach rośnie znacznie szybciej w porównaniu do towarów. Dodatkowo spada odsetek dochodów przeznaczanych na konsumpcje" - wskazał ekspert.

Ocenił, że wysokie stopy procentowe przekładają się na rosnącą skłonność do oszczędzania - badania koniunktury GUS wskazują, że rośnie odsetek ankietowanych, którzy planują zwiększyć oszczędności.

Ekspert prognozuje, że wyniki handlu poprawią się po wakacjach. "Głównym motorem będzie wzrost wartości nabywczej wynagrodzeń. Spodziewamy się wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych w II półroczu - o kolejno 0,5 w III i 1,3 proc. w IV kwartale" - podał Druchyn. Taki obraz - jak wskazał - potwierdzają badania ufności konsumenckiej - coraz więcej osób uważa, że sytuacja gospodarcza w kraju będzie lepsza.

