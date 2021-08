Sprzedaż detaliczna dużo słabsza od oczekiwań

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2021 r. wzrosła 3,9 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 2,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 8,9 proc. rdr.

Spadki dotyczyły sprzedaży m.in. samochodów oraz sprzętu RTV i AGD (obroty w tych segmentach spadły kolejno o 2,9 proc. i 1,9 proc. r/r).

Umiarkowana pozostała również konsumpcja paliw pomimo rekordowej na przestrzeni ostatnich dwóch lat mobilności.

Wzrosła sprzedaż w segmencie odzieży, co ma związek z powrotami pracowników do biur.

Według opublikowanych w piątek danych GUS, w lipcu dynamika sprzedaży detalicznej spowolniła z 8,6 proc. do 3,9 proc. r/r.

Konsensus wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lipcu rdr o 5,0 proc. i wzrost mdm o 2,8 proc.

W cenach bieżących, ekonomiści spodziewali się wzrostu o 8,7 proc. rdr.

"Spodziewamy się niewielkich zmian dynamiki sprzedaży w kolejnych miesiącach - wyniki prawdopodobnie będą zbliżone do 4,5 proc. r/r" - oszacował PIE. "Badania koniunktury prowadzone przez KE pokazują, że gospodarstwa domowe dalej zgłaszają rekordowo wysoki popyt na dobra trwałe. Równocześnie, wraz z odmrożeniem gospodarki, większa część domowych budżetów przeznaczana jest na usługi rekreacyjne" - dodano w analizie think tanku.



PIE wskazał, że według GUS spadła dynamika produkcji budowlano-montażowej (z 4,4 proc. do 3,3 proc. r/r). "Negatywnie zaskoczyły inwestycje infrastrukturalne, dobre wyniki osiągnęły natomiast firmy zajmujące się wznoszeniem budynków oraz pracami specjalistycznymi" - zauważono.



PIE ocenił, że "sierpień przyniesie wyższy wzrost z uwagi na korzystne efekty kalendarzowe", jednak, jak dodał, w kolejnych miesiącach spodziewane są równie słabe wyniki w związku ze skokowym wzrostem cen materiałów budowlanych.



Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank gospodarczy. Obszary badawcze PIE to m.in.: handel zagraniczny, makroekonomia, energetyka i gospodarka cyfrowa. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w lipcu i czerwcu 2021 r.:

lipiec lipiec czerwiec czerwiec rdr mdm rdr mdm ogółem 3,9 2,1 8,6 3,5 pojazdy mechaniczne -2,9 -4,7 7,7 1,9 paliwa 0,1 5,3 7,4 8,6 żywność, napoje, wyroby tytoniowe 1,9 5,1 1,8 2,9 pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - - leki, kosmetyki 6,8 1,6 17,5 1,5 odzież, obuwie 15,8 -6,0 22,3 6,2 meble, AGD, RTV -1,9 0,8 5,3 -0,6 prasa, książki 2,6 0,3 5,7 -2,6 pozostałe 3,5 2,8 13,2 6,8

