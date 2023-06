Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2023 r. spadła o 6,8 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 1,0 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 1,8 proc. rdr.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 5,6 proc. i wzrost o 0,6 proc. w ujęciu mdm.

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 3,7 proc. rdr.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w maju i kwietniu 2023 r.:

maj maj kwiecień kwiecień rdr mdm rdr mdm ogółem -6,8 -1,0 -7,3 0,1 pojazdy mechaniczne -2,7 4,9 -5,1 -16,3 paliwa -11,8 3,2 -14,5 2,4 żywność, napoje, wyroby tytoniowe -5,3 -4,3 -8 2,9 pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - - leki, kosmetyki -3,8 -3,3 -2,5 -0,2 odzież, obuwie -4,9 -3,3 0,6 9,7 meble, AGD, RTV -14,8 -2,4 -14,7 -0,9 prasa, książki -15,2 5,0 -15,6 2,7 pozostałe -12,5 8,0 -17,3 -7,8

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej wyniósł w maju 8,5 proc.

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w maju w Polsce 8,5 proc. wobec 8,1 proc. w kwietniu - podał również GUS.

Z kolei wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących wzrosła o 4,1 proc. mdm.

- Sprzedaż detaliczna, w tym ta w kanale internetowym, kształtuje się pod wpływem wielu czynników zewnętrznych. Jednym z nich jest sezonowość i tu trzeba brać pod uwagę fakt, że maj jest przede wszystkim okresem zakupów pod kątem uprawiania aktywności fizycznej i turystyki, ale to też czas planowania remontów. Druga kwestia to inflacja, zarówno ta podawana przez GUS jak i ta realnie odczuwana przez konsumentów, oraz jej przełożenie na stan portfeli Polaków. W tym przypadku, jak pokazują najnowsze badania ASM Sales Force Agency, za zakupy wciąż płacimy coraz więcej, natomiast średnia wartość koszyka zakupowego obejmującego najpopularniejsze produkty spożywcze zbliżyła się w maju do 300 zł - ocenił Maciej Pawłowicz, dyrektor sprzedaży i rozwoju w ASM Group.

Główne zakupy odkładamy na później, wolimy "poprawiacze humoru"

Jak z kolei podsumował Grzegorz Rudn0-Rudziński, partner zarządzający z Unity Group, marzec i kwiecień były okresem największych spadków sprzedaży od kilku lat. - Dlatego biorąc pod uwagę niską bazę i przy podjętych odpowiednich działaniach nakierowanych na poprawę obrotów maj mógł dać realne wzrosty, ale jednak tak się nie stało. Wielu naszych klientów odczuło mocniej spadek wartości niż liczby koszyków – wielu konsumentów odkładając na później główny zakup, na pocieszenie kupowało drobne "poprawiacze humoru".

GUS podaje, że spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: "tekstylia, odzież, obuwie" (z 20,0 proc. przed miesiącem do 22,6 proc.), "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (odpowiednio z 21,5 proc. do 22,2 proc.).

Spadek udziału zaobserwowano natomiast w jednostkach z grupy "meble, rtv, agd" (z 15,7 proc. do 15,1 proc.).

Przez inflację Polacy mocno ograniczają wydatki

Spadająca siła nabywcza dochodów skłania do ograniczania wydatków konsumenckich - wskazali w czwartek analitycy PKO BP, odnosząc się danych GUS. Dodali, że dzięki spadającej inflacji wkrótce dochody z pracy powrócą do wzrostów realnych, co będzie wspierać odbicie sprzedaży.

"Dane potwierdzają to co już wiemy o konsumpcji - spadająca siła nabywcza dochodów skłania do szerokiego ograniczania wydatków, przy czym najsilniejsze spadki sprzedaży notujemy w przypadku mebli oraz prasy i książek, które są traktowane przez konsumentów jako dobra "wyższego rzędu" - wskazali analitycy. Jednocześnie - jak podali - konsumenci zmieniają preferencje w kierunku dyskontów. Według szacunków ekonomistów z PKO BP sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach rosła w maju o ok. 10 proc. r/r.

W opinii analityków faktyczny spadek konsumpcji w II kwartale 2023 r., podobnie jak w I kwartale 2023, będzie najpewniej mniejszy niż spadek sprzedaży detalicznej ze względu na relatywnie silny popyt na usługi. Dodali, że obserwowana poprawa nastrojów konsumentów wskazuje na potencjał do odbudowy popytu konsumpcyjnego. "Dzięki spadającej inflacji już wkrótce dochody z pracy powrócą do wzrostów realnych, co będzie wspierać odbicie sprzedaży z cyklicznego dołka, w którym się obecnie znajduje" - poinformowali analitycy w komentarzu. Ich zdaniem recesja konsumencka rozciągnie się jednak łącznie na cztery kwartały - do III kwartału tego roku.

Trend ograniczania zakupów może utrzymać się w kolejnych miesiącach

Sprzedaż detaliczna w maju była niższa o 6,8 proc. r/r, ponieważ oszczędzamy - ocenił w komentarzu do danych Głównego Urzędu Statystycznego ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Według ekonomisty Konfederacji Lewiatan Mariusza Zielonki sprzedaż detaliczna w maju wypadła znacznie gorzej niż opublikowany w środę wynik przemysłu. W jego ocenie, spadek o 6,8 proc. w skali roku to rezultat poniżej oczekiwań rynkowych, ale - jak zauważył - nie jest zaskoczeniem, że konsumpcja spada.

"W najbliższych miesiącach dalej możemy obserwować podobny trend. O ile przed miesiącem w szczegółowych danych dało się znaleźć jakieś pozytywy, tak w maju wszystkie kategorie sprzedaży produktów, w relacji rocznej, świecą się na czerwono" - wskazał Zielonka. Dodał, że największy spadek dotyczy prasy i książek, AGD i mebli.

"To tylko potwierdza to, co wiemy od kilku miesięcy - kupujemy mniej, oszczędzając" - zaznaczył.

W jego ocenie, na wyniki sprzedaży detalicznej w maju mogły mieć również wpływ mniej hucznie obchodzone komunie w kościele katolickim.

"Wyniki sprzedaży detalicznej oraz dotychczasowe odczyty danych makro pokazują, że PKB za drugi kwartał zbliży się do mizernego wyniku z pierwszego kwartału, a to z kolei przybliża nas do rocznej dynamiki PKB między 0 a 1 proc." - prognozuje przedstawiciel Konfederacji Lewiatan.

