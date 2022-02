Sprzedaż detaliczna poniżej oczekiwań

Wzrost sprzedaży detalicznej w styczniu okazał się niższy od oczekiwań – wynika z komentarza Banku Pekao do poniedziałkowych danych GUS. Dużą niespodziankę ekonomistom tego banku sprawiła za to produkcja budowlano-montażowa.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2022 r. wzrosła 10,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 22,8 proc. - podał w poniedziałek GUS.

Jak ocenili w poniedziałkowym komentarzu analitycy Banku Pekao, "po odliczeniu czynników sezonowych i kalendarzowych sprzedaż zwiększyła się o 3,6 proc. m/m, co oznacza wyrównanie strat z grudnia".

W komentarzu podali także, że Bank Pekao oczekiwał wzrostu sprzedaży detalicznej o 13,5 proc.

"Oczekiwaliśmy słabego wyniku sprzedaży samochodów, ale faktyczne dane przyniosły jeszcze głębszy, bo dwucyfrowy spadek sprzedaży samochodów (-13,5 proc. r/r). Ponadto, odbicie w sprzedaży książek, prasy i w pozostałych wyspecjalizowanych sklepach okazało się mniejsze od naszych założeń (+17,5 proc. r/r). Pozostałe kategorie sprzedaży zachowywały się w sposób zbliżony do naszych prognoz - wśród nich można zauważyć sprzedaż odzieży, obuwia i tekstyliów, która się niemal podwoiła w ujęciu rocznym (+97,7 proc. r/r)" - ocenili ekonomiści Banku Pekao.



GUS podał także dane o produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2022 r. Według urzędu, była ona wyższa o 20,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. i niższa o 56,5 proc. w stosunku do grudnia 2021 r.



"Po wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych wzrost wyniósł +19 proc. m/m (rekord wszechczasów). Do tak szokującego wyniku budownictwa musiała przyczynić się zmiana pogody na przełomie roku - po mroźnym i problematycznym z punktu widzenia sektora grudniu przyszedł łagodny i ciepły styczeń, co sprzyjało przesuwaniu prac z grudnia na styczeń i z wiosny na początek roku" - stwierdzili analitycy Banku Pekao w poniedziałkowym komentarzu .



Wskazali w nim, że "wystrzał produkcji budowlano-montażowej" w miesiącach zimowych nie jest sam w sobie zaskoczeniem, bo dynamiki z przedziału 5-10 proc. m/m zdarzały się m.in. w latach 2014, 2018 i 2020, ale wrażenie robi skala.



"W przypadku styczniowego budownictwa warto pamiętać, że dynamiki nieodsezonowane to ok. -60-70 proc. m/m, co oznacza, że nawet mała pomyłka w prognozowaniu dynamiki m/m przekłada się na znacząco większe zaskoczenie na dynamice r/r. Jednocześnie, historyczne precedensy sugerowałyby, że większość (jeśli nie całość) tego ruchu zostanie "oddana" w kolejnych miesiącach przez spadki produkcji m/m" - ocenili.

