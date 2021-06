Sprzedaż detaliczna przebiła poziom sprzed pandemii

Gospodarka powoli zapomina o pandemii. Maj był pierwszym miesiącem, w którym sprzedaż detaliczna w Polsce przebiła poziom sprzed pandemii. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju była o 3 proc. wyższa niż w lutym 2020 r. – ostatnim przedpandemicznym miesiącu.

Już nie tak szybko, ale... znakomicie

Co dalej? - Oczekujemy, że w związku z wygasaniem efektów niskiej ubiegłorocznej bazy w kolejnych miesiącach roczne tempo wzrostu sprzedaży detalicznej obniży się, a głównym czynnikiem wzrostu sprzedaży będzie dynamika funduszu płac - przewiduje Jakub Borowski.- Wraz z otwieraniem się aktywności w usługach, sprzedaż detaliczna nie będzie już zyskiwać z tytułu przekierowania części dochodów z usług na towary, szczególnie przy coraz większym nasyceniu zakupami towarów, tak jak - wydaje się - ma to miejsce w przypadku mebli i sprzętu RTV i AGD – twierdzą ekonomiści Banku Ochrony Środowiska. Ekonomiści PKO BP wskazują również, że rosnące ceny zaczynają ograniczać wzrost w ujęciu realnym.To kolejne – po ogłoszonych poprzedniego dnia danych o produkcji przemysłowej – znakomite dane z polskiej gospodarki. Przypomnijmy, że zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w maju o 29,8 proc. w ujęciu rocznym wobec wzrostu o 44,5 proc. w kwietniu. Te wzrosty to także efekt niskiej bazy, warto jednak dodać, że produkcja przemysłowa już wcześniej wybiła się na przedpandemiczne poziomy.Można zatem oczekiwać , że polskie PKB za drugi kwartał urośnie w tempie dwucyfrowym w ujęciu rocznym, zaś w całym 2021 roku można się z dużym prawdopodobieństwem spodziewać ponad 5 proc. wzrostu.