Sprzedaż detaliczna w tym roku odbije, ale szału nie będzie

Grudniowy odczyt sprzedaży detalicznej (-0,8 proc rok do roku) nie był niespodzianką. Zdaniem większości ekonomistów w tym roku sprzedaż zakończy rok (jeśli oczywiście - odpukać - nie będzie kolejnych lockdownów) na pewnym plusie, ale to będzie oznaczało raczej powrót w okolice poziomu 2019 roku, a nie bardzo szybkie wybicie.

Co z konsumpcją?

Pandemia - wbrew obawom - nie spowodowała wprawdzie dramatycznego wzrostu bezrobocia, ale wiele analiz mówi o dalszym, chociaż powolnym, wzroście tego wskaźnika w tym roku oraz spodziewanym wyhamowaniu tempa wzrostu płac.– To prawda, że rządowe pakiety pomocowe ocaliły wiele miejsc pracy, ale nie zakładamy też, że w tym roku rynek pracy znajdzie się w rozkwicie – twierdzi Aleksandra Świątkowska.."Restrykcje epidemiczne i słaby rynek pracy nie pozwolą rozpędzić się konsumpcji, choć druga połowa roku będzie wyraźnie lepsza. Środki dotychczas zgromadzone na depozytach i w gotówce nie muszą być wydane z automatu, natomiast ułatwią restart konsumpcji usług, które w czasie epidemii nie funkcjonowały (i na które odłożył się popyt). Eldorado dla konsumpcji to dopiero scenariusz na 2022 rok, kiedy włączy się wspomaganie z rynku pracy" – dodają ekonomiści mBanku.Nieco bardziej optymistyczni są ekonomiści Banku PKO BP. "Styczeń prawdopodobnie będzie słabszy dla sektora detalicznego przez ponowne zamknięcie sklepów, jednak - dzięki stabilnemu rynkowi pracy, nastrojom konsumentów i wysokim oszczędnościom - konsumpcja prawdopodobnie ponownie szybko odbuduje się po otwarciu gospodarki. Dane o wysokiej częstotliwości (wydatki kartowe, mobilność) wskazują, że nawet przy zamkniętych centrach handlowych aktywność konsumencka ożywiła się w drugiej połowie stycznia, po zakończeniu ferii - twierdzą.O ile w przypadku sprzedaży detalicznej można pokusić się o ostrożny optymizm, o tyle co do konsumpcji (obejmującej również usługi) optymizm jest nieco bardziej umiarkowany. Po pierwsze dlatego, że obostrzenia dotyczące usług będą – wszystko na to wskazuje - obowiązywały dłużej niż w przypadku handlu.Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium akcentuje również, że nawet po zakończeniu lockdownu pewne ograniczenia (dotyczące na przykład liczby klientów w danym punkcie) pozostaną z nami na dłużej i w większym stopniu będą dotyczyły właśnie sektora usług.– Usługi będą ciągnęły wskaźnik konsumpcji w dół – prognozuje ekonomista. - Zmieniają się również zachowania konsumenckie. Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego sprzed kilku miesięcy wynika, że nawet po zniesieniu obostrzeń ludzie będą rzadziej chodzić do kina – bo zobaczyli podczas pandemii, że usług VoD też są atrakcyjne czy do restauracji – bo odkryli, że sami mogą coś upichcić.Mimo to jego zdaniem tegoroczny wzrost konsumpcji można szacować na 4,5 proc., co oznacza odrobienie (z niewielką nawiązką) strat z pandemicznego 2020 roku. Zwraca również uwagę, że nawet kolejne lockdowny (skądinąd mało dziś prawdopodobne, bo dane z ostatnich tygodni pokazują, że epidemia nieco zelżała, powoli rozpędza się również program szczepień, chociaż... z drugiej strony koronawirus już raz zaskoczył nas drugą falą) handel zniesie zdecydowanie lepiej niż pierwszy.Pokazują to już dane za okres obecnych obostrzeń.– I przedsiębiorcy i klienci nauczyli się już funkcjonować w okresie pandemii, a i obostrzenia, np. dotyczące przemieszczania się, nie są tak rygorystyczne jak wiosną. Kolejne obostrzenia, gdyby do nich doszło, przyniosą spadki sprzedaży, ale już znacznie mniejsze – przewiduje ekonomista.Jeżeli zatem nie wydarzy się nic niespodziewanego, rok 2021 może być po prostu rokiem odrabiania strat w handlu i usługach; te sektory mają szansę odetchnąć "pełną piersią" dopiero w przyszłym roku.