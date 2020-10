Sprzedaż detaliczna we wrześniu zgodna z oczekiwaniami rynku

Wedle ekonomistów ING podane w środę przez GUS wrześniowe wyniki sprzedaży detalicznej są zgodne z oczekiwaniami rynkowymi, natomiast dane o produkcji budowlano-montażowej wypadły lekko powyżej oczekiwań.

GUS poinformował w środę, że sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła realnie o 2,5 proc. rdr wobec 0,5 proc. rdr wzrostu w sierpniu.

"Wynik był bliski konsensusu prognoz (wzrost o 2,4 proc. rdr)" - napisali Rafał Benecki i Dawid Pachucki z ING.

"W ujęciu miesięcznym tempo wzrostu sprzedaży oczyszczonej z wpływu czynników sezonowych spadło o 1,0 proc. mdm we wrześniu wobec 0.2 proc. mdm wzrostu w sierpniu i w przeciwieństwie do produkcji sprzedanej przemysłu, coraz niższe tempa wzrostu w tym ujęciu notowane są już piąty miesiąc z rzędu" - ocenili.

Ich zdaniem poziom sprzedaży pozostaje ok. 2 proc. niższy niż w lutym, a więc wobec okresu sprzed pierwszej fali pandemii.

"Wzrost sprzedaży był lepszy niż w sierpniu" - stwierdzili Benecki i Pachucki.

"Na poprawę wyników sprzedaży względem sierpnia wskazywał m. in. wskaźnik koniunktury ESI, którego komponent dotyczący handlu detalicznego zwiększył się we wrześniu do -7.8 pkt. wobec -11,4 pkt. w sierpniu" - dodali.

Według ekonomistów ING wrześniowe dane pokazują odbicie sprzedaży w większości grup, w tym największe w przypadku grupy "pojazdy samochodowe, motocykle, części", gdzie sprzedaż wzrosła o 4,9 proc. rdr po 5 proc. rdr spadku w sierpniu.

"Przyspieszenie rocznego tempa wzrostu względem sierpnia odnotowano również w przypadku żywności, farmaceutyków i prasy" - napisali. "Wciąż najwyższe tempo notuje sprzedaż mebli, RTV i AGD, tj. 8,6 proc. rdr we wrześniu wobec 10,2 proc. w sierpniu" - dodali.

Według Pachuckiego i Beneckiego w ujęciu rok do roku spadła sprzedaż odzieży i paliw. "To pewnie zasługa ciepłego września" - ocenili.

W ocenie ekonomistów informacje Polskiej Izby Handlu na bazie danych z Centrum Monitorowania Rynku wskazują, że we wrześniu sprzedaż detaliczna sklepów małoformatowych, odpowiedzialnych za niecałe 30 proc. przychodów ze sprzedaży, wzrosła o 5,9 proc. rdr, podczas gdy sprzedaż supermarketów, generujących niecałe 20 proc. przechodów, spadła we wrześniu 4,2 proc. rdr.

"Lepsze od oczekiwań były dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej - we wrześniu spadła ona o 9,8 proc. rdr po 12,1 proc. spadku w sierpniu" - stwierdzili ekonomiści.

"Rynek oczekiwał spadku o 10,6 proc., my szacowaliśmy go na 9,4 proc." - dodali.

Ich zdaniem relatywna poprawa koniunktury to przede wszystkim zasługa mniejszych spadków w budowie budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

"Pomimo wrześniowej poprawy w budownictwie, produkcja tego sektora ciągle pozostaje wyraźnie poniżej poziomów z ubiegłego roku" - ocenili Benecki i Pachucki.

"Stopniowo zaczyna się jednak poprawiać dynamika produkcji w ujęciu miesiąc do miesiąca" - dodali.

Według ekonomistów w okresie styczeń-wrzesień 2020 r., w odniesieniu do tego samego okresu 2019 r., o 0,6 proc. rdr wzrosła produkcja w przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem robót specjalistycznych, co może sugerować przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych w kolejnych miesiącach.

"Poznaliśmy już informacje o wykonaniu wszystkich najważniejszych krótkookresowych indykatorów sytuacji gospodarczej w 3 kwartale 2020 r." - napisali Pachucki i Benecki. "Generalnie wrześniowe wyniki były lepsze od oczekiwań, co sugerowały już wskazania danych miękkich, które okazały się trafne dla wszystkich najważniejszych +twardych+ danych miesięcznych" - dodali.

W ich ocenie dane jednoznacznie potwierdzają oczekiwania, że tempo PKB w 3 kwartale 2020 r. było wyższe niż zakładał dotychczasowy konsensus (-2,9 proc.).

"Wstępnie szacujemy, że wyniosło ono około -1,8 proc. rdr lub nawet spadek mógł być nieco płytszy" - ocenili ekonomiści. "Oznacza to, że wzrost PKB w 3 kwartale 2020 r. w ujęciu kwartał do kwartału wyniósł ok. 8 proc., wobec -8,9 proc. kwartał do kwartału w 2 kwartale 2020 r." - podsumowali.