Sprzedaż pod presją restrykcji

Pomimo otwarcia galerii handlowych sprzedaż detaliczna w lutym spadła o 3,1 proc. w ujęciu rocznym - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny. To słabszy wynik niż spodziewali się analitycy, ale lepszy niż w styczniu.

- Spadek udziału sprzedaży przez Internet zaobserwowano w większości grup przy czym znaczny wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (z 44 proc. przed miesiącem do 23,8 proc.), a także podmioty z grup „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 34,1 proc. do 22,8 proc.) oraz „meble, rtv, agd” (z 19,3 proc. do 15,9 proc.) – czytamy również w komunikacie.

Marzec będzie gorszy

W marcu będziemy mieli sytuację odwrotną – można oczekiwać spadku sprzedaży w ujęciu miesięcznym - bo właśnie są zamykane galerie handlowe, ale będziemy porównywać te wyniki z marcem 2020, kiedy lockdown był jednak o wiele ostrzejszy niż obecnie (a i od tego czasu wielu handlowców zaczęło wykorzystywać internetowy kanał sprzedaży).



- Ponowne zamknięcie galerii handlowych przez część marca (przy zróżnicowaniu geograficznym co do długości tego okresu) będzie ciążyć wynikom sprzedaży detalicznej. Uważamy jednak, że pomimo tego efektu możliwe jest osiągnięcie wyraźnie dodatniej dynamiki sprzedaży w skali roku. Szacujemy wstępnie, że w marcu wartość sprzedaży może wzrosnąć nawet o 10 proc. rok do rcoku – twierdzą ekonomiści BOŚ.

Wyniki w rytm pandemii

- Dynamiki sprzedaży są nadal w głównej mierze zależne od restrykcji - lutowe otwarcie galerii oznacza poprawę dynamiki rocznej – oceniają ekonomiści mBanku. - Jednak nie wystarczyło, by sprzedaż detaliczna powróciła do wzrostów – konkludują ekonomiści PKO BP.



Ekonomiści BOŚ tłumaczą nieco słabsze wyniki pewnym niedoszacowaniem efektu wysokiej bazy z lutego 2020 r. - Jednocześnie słabszy lutowy wynik względem naszej prognozy wynikał z głębszych od założeń spadków sprzedaży w kategoriach, które w 2020 r. pod koniec lutego odnotowały silniejsze wzrosty w okresie narastających obaw przed pandemią (zakupy „na zapas” żywności oraz leków). W efekcie w lutym sprzedaż żywności obniżyła się o ponad 5,0 proc. rok do roku, a w przypadku farmaceutyków i kosmetyków obniżyła się aż o 13,5 proc. rok do roku (tj. w skali zbliżonej do spadków notowanych w kulminacyjnym okresie lockdownu w marcu i kwietniu 2020 r.) - tłumaczą.



- Najgłębszy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z lutym 2020 r. odnotowały jednostki z grupy „pozostałe” (o 16,6 proc.). Znacznie mniejszą sprzedaż zaobserwowano również w grupach „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (o 14,8 proc. ) oraz „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 13,5 proc.)– informuje GUS.

Idzie luty - kupuj buty

Najwyższy wzrost sprzedaży wykazały natomiast podmioty handlujące tekstyliami, odzieżą i obuwiem – o 12,9 proc. rok do roku, a w porównaniu ze styczniem wzrost był aż o 72,9 proc.! - To jednak kategoria silnie zależna od restrykcji i naszym zdaniem za dużą część zwiększonej sprzedaży w lutym odpowiada tu uwolniony popyt ze stycznia. Wrażenie powrotu do trendu może być więc mylne - to tylko chwilowy wystrzał, który w dodatku zostanie ograniczony w marcu przez kolejny zestaw restrykcji – tonują jednak nastroje ekonomiści mBanku.

Powolny powrót do normy

- W trendzie sprzed pandemii znajduje się sprzedaż mebli, rtv i agd. Powody są co najmniej dwa - mały stopień obłożenia restrykcjami (otwarte sklepy meblowe, restrykcje dotykają więc tylko sprzedaży rtv i agd w centrach handlowych) i "dozbrajanie" gospodarstw domowych w momencie zmiany trybu pracy na home office (choć ten efekt już w większości za nami) – dodają.



- Zależność dynamiki sprzedaży od obostrzeń jest oczywista. Cały agregat sprzedaży nadal odstaje od trendu, ale powoli do niego wraca. Nie widzimy jednak powodów do zmiany naszej pesymistycznej prognozy wzrostu konsumpcji na 2021 rok w okolicach 4 proc. – podsumowują ekonomiści mBanku.

Efekt otarcia galerii widać również w spadku udziału sprzedaży przez Internet (klienci ruszyli sprzed komputerów do sklepów). - W lutym 2021 r. w porównaniu ze styczniem 2021 r. odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 9,3 proc.). Udział tej sprzedaży zmniejszył się z 9,8 proc. w styczniu br. roku do 8,6 proc.w lutym br. - informuje GUS.Twierdzą również, że to jeszcze nie jest powrót do pełnej normalności. - Większość kategorii pozostaje wciąż poniżej trendu sprzed pandemii. W niewielkim stopniu na pandemiczne restrykcje reaguje sprzedaż żywności i napojów (poza spadkiem na wiosnę) – wskazują.