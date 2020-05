Sprzedaż spada mocniej od oczekiwań, ale pesymizm przedsiębiorców mniejszy

Jak należało oczekiwać kwiecień przyniósł bezprecedensowe załamanie w handlu. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2020 r. spadła o 22,9 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 12,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Rośnie natomiast wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle - w maju wyniósł w Polsce minus 34,9 pkt. wobec minus 44,2 pkt. w marcu.

Konsensus wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych w kwietniu o 19,7 proc. w stosunku do ubiegłego roku i spadek o 9,4 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.



Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących spadła w ubiegłym miesiącu o 22,6 proc. rdr. Tu ekonomiści spodziewali się spadku o 18,1 proc. rdr.



Na spadek sprzedaży detalicznej w kwietniu br. znaczny wpływ miały ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19.



W kwietniu 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) spadła we wszystkich analizowanych grupach, w tym najmocniej wśród podmiotów handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 54,4 proc.) oraz paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 32,9 proc.).



Niższą sprzedaż zaobserwowano także w grupie „pozostałe” (o 25,2 proc.), jak również w jednostkach sprzedających żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 14,9 proc.).



Największe spadki sprzedaży odnotowano także w grupie „tekstylia, odzież, obuwie” (o 63,4 proc.).



Z drugiej strony, w związku z ograniczeniem handlu w stacjonarnych sklepach w kwietniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano znaczny wzrost sprzedaży detalicznej przez Internet (o 27,7 proc.). Udział tej sprzedaży (w cenach bieżących) wzrósł z 8,1 proc. w marcu br. do 11,9 proc. w kwietniu br.



Wzrost udziału sprzedaży przez Internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (z 35,6 proc. przed miesiącem do 61,3 proc.), a także podmioty z grup „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 26,2 proc. do 39,9 proc.) oraz „meble, rtv, agd” (z 24,5 proc. do 28,6 proc.).



Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium ostrzega przed zbyt pochopnym wieszczeniem katastrofy gospodarczej.



- Spadek sprzedaży detalicznej w kwietniu o 22,9 proc. r/r robi wrażenie. Jednak do tych danych nie należy się przywiązywać. W maju Polacy ruszyli na zakupy po zniesieniu lockdownu. W jakim tempie konsumpcja się odbuduje -zależy od skali wzrostu bezrobocia i skuteczności programów rządu - komentuje ekonomista.