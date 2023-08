Grupa Comarch w I półroczu 2023 r. osiągnęła 822,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza, że były one niższe o około 20,1 mln zł, tj. o 2,4 proc. w porównaniu do I półrocza 2022 r.

Grupa Comarch w I półroczu 2023 r. osiągnęła 822,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, notując prawie 49,8 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 842,7 mln zł przychodów i 44,8 mln zł zysku w I półroczu 2022 r.

W I półroczu 2023 grupa Comarch osiągnęła 363,8 mln zł przychodów ze sprzedaży krajowej, tj. o ponad 21 mln zł ( o 6,2 proc.) więcej niż w I półroczu 2022 r.

Sprzedaż zagraniczna wyniosła w I półroczu 2023 r. prawie 458,8 mln zł i była o ponad 41 mln zł (o 8,3 proc.) mniejsza niż w analogicznym okresie 2022 r. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w I półroczu 2023 r. 55,8 proc. całkowitych przychodów grupy Comarch.

Grupa Comarch w I półroczu 2023 r. osiągnęła zysk operacyjny na poziomie 23,8 mln zł, co oznacza, że był niższy o około 47,3 mln zł (o 66,5 proc.) od osiągniętego w I półroczu 2022 r.

- Ujemne różnice kursowe zrealizowane oraz wycena bilansowa różnic kursowych od należności na dzień 30 czerwca 2023 r. zmniejszyły przychody i wynik operacyjny grupy Comarch w okresie I półrocza 2023 roku o 24 293 tys. zł (w analogicznym okresie 2022 roku zwiększyły o 18 556 tys. zł) – podał Comarch.

Skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej tj. Comarchu w I półroczu 2023 r. był wyższy w porównaniu do osiągniętego w I półroczu 2022 o około 5 mln zł (11,2 proc.) i osiągnął poziom blisko 49,8 mln zł.

Według stanu na 30 czerwca 2023 r. grupa Comarch zatrudniała 6 606 osób, tj. o 265 osób mniej niż 31 grudnia 2022 r.

Comarch to polska firma informatyczna, która jest globalnym dostawcą biznesowych rozwiązań IT. Swoje usługi Comarch oferuje m.in. w takich branżach, jak telekomunikacja, finanse, bankowość i ubezpieczenia oraz przemysł.

Najwięksi akcjonariusze Comarchu według stanu na 31 sierpnia 2023 r. to Janusz Filipiak ( 36,82 proc. głosów na walnym zgromadzeniu) i Elżbieta Filipiak ( 27,96 proc. głosów).

