Sprzedaż wciąż odreagowuje świąteczne zakupy

Sprzedaż detaliczna w lutym tego roku była minimalnie wyższa niż w styczniu. W ujęciu rok do roku zanotowano jednak dwucyfrowy wzrost. Według GUS lutowa sprzedaż detaliczna jest zazwyczaj kontynuacją obniżenia aktywności po wysokich zakupach w końcu roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Sprzedaż pojazdów w górę

W stosunku do stycznia wzrosła natomiast sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części (o 19,2 proc.), żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 4,5 proc.) oraz farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego (o 0,6 proc.).GUS nie podaje danych o sprzedaży internetowej paliw oraz pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach.Czytaj także: W tym roku czeka nas "dziwne" spowolnienie PKB Z szacunków KIG (GUS podaje tylko dane miesięczne) wynika, że w ujęciu rocznym sprzedaż internetowa wzrosła o ponad 36 proc. Największy wzrost sprzedaży w stosunku do lutego ub. r. zanotowała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części (wzrost o ponad 83 proc.). Wysokie wzrosty sprzedaży internetowej w ujęciu rocznym zanotowano również w takich kategoriach jak m.in.: pozostałe – wzrost o ok. 70 proc. oraz żywność, napoje i wyroby tytoniowe, których sprzedaż zwiększyła się o blisko 39 proc. Dane GUS pokazują również, że w lutym br. handel internetowy stanowił 10,0 proc. ogółu sprzedaży detalicznej. W styczniu br. udział ten wynosił 11,1 proc.W lutym br. największy udział sprzedaży internetowej w całości sprzedaży detalicznej danego produktu br. miały takie kategorie jak: tekstylia, odzież, obuwie (udział 28,6 proc.); prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (udział 25,4 proc.) oraz meble, RTV, AGD (udział 19,0 proc.).