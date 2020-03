Sprzedaż wesprze wzrost gospodarczy? Nie tak prędko

Największa fala zakupów na zapas już minęła, ale wciąż jeszcze półki z żywnością i artykułami higienicznymi pustoszeją znacznie szybciej niż jeszcze kilka tygodni temu. Czy wyższa sprzedaż detaliczna wesprze słabnący wzrost gospodarzy?

Zakupowe szaleństwo ostatnich dni nie musi przełożyć się na znaczący wzrost sprzedaży detalicznej.

Zakupy obejmują bowiem przede wszystkim żywność i artykuły higieniczne, najprawdopodobniej kosztem innych grup towarów.

Nie ma też co liczyć na wzrost konsumpcji, której zaszkodzi mocno ograniczenie działalności kilku branż usługowych.

- Możemy ponadto przyjąć realistyczne założenie, że rośnie sprzedaż tylko właśnie żywności. Ludzie kupują żywność, rezygnując lub ograniczając inne zakupy - odzieży czy telewizorów. Nie jest zatem przesądzone, czy te wzmożone zakupy jakich jesteśmy świadkami rzeczywiście przełożą się na znaczący wzrost sprzedaży detalicznej - dodaje ekonomistka BOŚ.



- Pamiętajmy też, że na konsumpcję składają się również usługi, a tu sytuacja jest znacznie gorsza - dodaje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. - Za sprawą regulacji, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania koronawirusa wyłączono lub znacznie ograniczono funkcjonowanie całych branż: hotelarstwa, gastronomii, także transportu - wylicza ekonomistka.



- To bardzo wątpliwe, by większe zakupy kilku grup towarów zrównoważyły straty, jakie w ostatnich tygodniach ponoszą branże usługowe - podkreśla Małgorzata Starczewska Krzysztoszek.



Aleksandra Świątkowska zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt - gdy szaleństwo zakupów opadnie, w następnych miesiącach i kwartałach sprzedaż będzie spadała, bo ludzie będą przejadali zapasy zrobione w gorączce zakupów. W dłuższej perspektywie zatem wzrost sprzedaży jest wątpliwy, a następne wskaźniki mogą nawet mówić - ze względu na efekt wysokiej bazy - o pokaźnych spadkach.



Odwrotna sytuacja jest z usługami. - Gdy zakończą się ograniczenia związane z koronawirusem, oby jak najszybciej, usługi mogą wrócić do poziomu sprzed epidemii, ale nie dorobią strat. Jeżeli np. ktoś chodził do restauracji raz w miesiącu, a obecnie nie jest w stanie tego robić, to po zniesieniu zakazów nie zacznie chodzić co drugi dzień, tylko raczej wróci do pierwotnych zwyczajów - mówi Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, dodając, że oznacza to, że wzrost konsumpcji - o ile w ogóle w tym roku będzie - znacznie spowolni w stosunku do lat wcześniejszych.