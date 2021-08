Spychalski: Prezydent w sobotę podejmie decyzję w sprawie KPA

Prezydent Andrzej Duda dzisiaj podejmie rozstrzygnięcie w sprawie nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego - poinformował w sobotę rzecznik prasowy prezydenta RP i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Błażej Spychalski.

"Jest ustawa o nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego i dzisiaj Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podejmie w sprawie tej ustawy rozstrzygnięcie" - powiedział w sobotę rzecznik prasowy prezydenta RP i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Błażej Spychalski.

Dodał, że prezydent jeszcze się naradza w sprawie tej nowelizacji, ale zapewnił, że decyzja zostanie podjęta jeszcze w sobotę.

Błażej Spychalski był pytany także o stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie tzw. ustawy medialnej, wg której podmiot zależny od podmiotu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie może otrzymać koncesji na nadawanie programów radiowych i telewizyjnych. Zdaniem opozycji, ustawa jest wymierzona w Grupę TVN, której udziałowcem jest amerykański koncern Discovery.

"Dzisiaj jeszcze trwa proces legislacyjny, nie wiemy, jaki kształt ostatecznie przybierze ta ustawa, przed nami jeszcze prace Senatu. W związku z powyższym ciężko jest się do niej dzisiaj odnosić. Ale rzeczywiście, jest to ustawa, która wzbudza ogromne emocje, w sprawie której do prezydenta jest adresowanych wiele próśb i pism. I chciałbym powiedzieć, że ze wszystkimi tymi stanowiskami pan prezydent się zapoznaje, wnikliwie je analizuje. Poczekajmy, aż ta ustawa trafi na biurko prezydenta, wtedy prezydent się do niej odniesie" - powiedział Spychalski.

Nowelizacja Kpa została uchwalona w czerwcu. Spotkało się to m.in. z ożywioną dyskusją, kontrowersjami i ostrą reakcją strony izraelskiej. Polskie MSZ tłumaczyło, że u podstaw nowelizacji leży "potrzeba zapewnienia zaufania obywateli do państwa i realizacji zasady pewności prawa". "Możliwość podważenia decyzji władz publicznych nie może być nieograniczona czasowo" - podkreślał resort.

Podczas prac legislacyjnych Senat wprowadził do noweli trzy poprawki. Jednak Sejm odrzucił dwie z nich, które zakładały umożliwienie dokończenia trwających jeszcze postępowań wszczętych po 30 latach od decyzji administracyjnej oraz wydłużenie vacatio legis ustawy z 30 dni do trzech miesięcy i skierował ustawę do prezydenta.

Szef dyplomacji USA wyraził "głębokie zaniepokojenie" w związku z przegłosowaniem noweli Kpa. "Jesteśmy głęboko zaniepokojeni, że polski parlament przyjął dziś ustawę drastycznie ograniczającą proces ubiegania się o restytucję mienia niesprawiedliwie skonfiskowanego podczas okresu komunistycznego w Polsce" - napisał w oświadczeniu Antony Blinken.

