Średnia wartość wnioskowanego kredytu bezpiecznego to 407 tys. zł

Bezpieczny kredyt 2 proc. PKO BP cieszy się popularnością. Wiceprezes banku, Dariusz Szwed, mówi, że 73 proc. wniosków o kredyty hipoteczne dotyczy właśnie tego rozwiązania. Średnia wnioskowana kwota kredytu to 407 tys. zł.

Liczba wniosków utrzymuje się na poziomie 350-380 dziennie - jak ocenia Szwed, program ma potencjał na dalszy wzrost.

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe od 1 lipca wprowadziła program "bezpieczny kredyt". W jego ramach, można dostać kredyt na pierwsze mieszkanie z dopłatą do rat przez 10 lat. Kredyty mają być udzielane do 31 grudnia 2027 r.

Dariusz Szwed: PKO BP obserwuje, że nie maleje liczba składanych wniosków o bezpieczny kredyt

Wiceprezes PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu Dariusz Szwed, przypomniał na czwartkowej konferencji prasowej dot. wyników finansowych banku za pierwsze półrocze br., że od 3 lipca 2023 r. klienci banku mogą skorzystać zarówno z bezpiecznego kredytu 2 proc. jak i zakładać Konta Mieszkaniowe w ramach programu.

- Zgodnie ze stanem na wczoraj, złożono ponad 13 tys. wniosków o bezpieczny kredyt 2 proc. 73 proc. wszystkich wniosków dotyczących kredytu hipotecznego w PKO Banku Polskim, to wnioski w ramach tego programu. Średnia kwota wnioskowanego kredytu to 407 tys. zł. Patrząc, że program zakłada 500-600 tys. zł - jesteśmy na tych górnych poziomach - powiedział Szwed.

- W ostatnim tygodniu (...) widzimy, że ten poziom się ustabilizował na okolicy 350-380 wniosków dziennie składanych do banku. Stąd widać, że ta oferta i ten program wspierający zakup mieszkania był bardzo potrzebny, oczekiwany i ma duży potencjał do dalszego rozwoju wzrostu - powiedział.

Ustawa wprowadzająca bezpieczny kredyt obowiązuje od niecałych dwóch miesięcy

1 lipca br. w życie weszła ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. "bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat, oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie. Kwota "bezpiecznego kredytu 2 proc." nie może przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat. W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). Jeśli w okresie przysługiwania dopłat do rat kredytobiorca sprzeda mieszkanie, wynajmie je innej osobie lub kupi inną nieruchomość, utraci prawo do dopłat, a uzyskane po tym terminie wsparcie będzie musiał zwrócić.

"Bezpieczne kredyty" mają być udzielane do 31 grudnia 2027 r. przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK i wprowadzą produkt do swojej oferty - obecnie jest to dziewięć instytucji.

Ustawa wprowadza też specjalne konto oszczędnościowe. Mogą je założyć osoby, które ukończyły 13 lat i mają nie więcej niż 45 lat. W przypadku tego instrumentu również wymogiem jest brak własnego mieszkania lub domu. Od tej zasady obowiązują wyjątki. Konto można otworzyć posiadając mieszkanie lub dom, jeśli mieszka się w nim z co najmniej dwojgiem dzieci (w przypadku dwójki dzieci powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać 50 m kw., przy trójce dzieci - do 70 m kw., przy czwórce dzieci - do 90 m kw., przy co najmniej piątce dzieci nie ma ograniczenia metrażu).

Źródłem finansowania zarówno dopłat do rat, jak i premii mieszkaniowych będzie budżet państwa, poprzez Rządowy Fundusz Mieszkaniowy (RFM) utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.

