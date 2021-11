Średnie firmy stawiają na zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój daje przewagą konkurencyjną w firmie. Skutkuje nie tylko zwiększonym zainteresowaniem inwestorów, pracowników i klientów, ale poprawia efektywność zarządczą firmy. Jednak postępy we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju poczyniło dotąd niewiele przedsiębiorstw – wynika z badania Grant Thornton wśród 5000 średnich firm na świecie.

Związek z kapitałem

Lojalność pracowników i klientów

Przeszkody do pokonania

Zrównoważony rozwój w praktyce

Wyzwania i szanse w pandemii

- Pogląd, że zrównoważony rozwój pomaga zwiększyć efektywność firm, jest powiązany z trendem gospodarki o obiegu zamkniętym. Ten trend polega na tym, aby jak najdłużej pozostawić dane produkty, materiały czy surowce w gospodarce i jak najbardziej minimalizować wydobycie i wytworzenie nowych. W ten sposób ogranicza się materiały, które trafiają na wysypisko – mówi Jolanta Jackowiak, partner w Grant Thornton.Przykładem zastosowania strategii gospodarki o obiegu zamkniętym jest przedsiębiorstwo zajmujące się ekspozycją wystawową, czyli sektora bardzo marnotrawnego. Podejście zrównoważonego rozwoju firmy polegało na przekształceniu zużytego plastiku np. stojaków, które można było ponownie wykorzystać, a nie wyrzucać po zakończeniu wystawy.Dana firma wprowadziła również usługę wynajmu swoich produktów zamiast je sprzedawać. Taka zmiana strategii firmy oznaczała nie tylko, że biznes był bardziej zrównoważony, ale także, że był bardziej wydajny i przynosił większe końcowe korzyści – zwraca uwagę Grant Thornton.Kolejnym powodem, dla którego firmy kładą nacisk na zrównoważony rozwój, jest łatwiejszy dostęp do kapitału. Obecnie 37 proc. respondentów badania IBR uważa, że poprawa dostępu do kapitału jest najważniejsza w firmie, co stawia ten czynnik jako trzeci w zrównoważonym rozwoju.- Umieszczenie zrównoważonego rozwoju w centrum działalności jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem. Ta strategia pokazuje, że firma jest przygotowana do wykorzystywania wszystkich możliwości, zarówno w zakresie zdobywania nowych kontraktów z dużymi korporacjami, jak i uzyskiwania dostępu do finansowania od inwestorów. Banki przy podejmowaniu decyzji o kredycie mogą przyglądać się, w jaki sposób firma zajmuje się kwestiami środowiskowymi – wyjaśnia Paweł Zaczyński, partner, biegły rewident w Grant Thornton.Konieczność dokonania transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju można porównać do transformacji cyfrowej sprzed kilku lat: wiele firm chętnie o tym rozmawiało, ale tak naprawdę nie podjęło zbyt wielu działań, dopóki nie było innego wyjścia.Czytaj: Największy fundusz inwestycyjny świata przechodzi na zieloną stronę mocy Zrównoważony rozwój staje się również ważnym czynnikiem dla pracowników i klientów. Wraz ze wzrostem świadomości społecznej na temat znaczenia podejmowania działań w zakresie zmian klimatycznych, ludzie coraz częściej oczekują od pracodawców, aby działali odpowiedzialnie. Jedna trzecia respondentów badania (33 proc.) uważa, że zrównoważony rozwój rozwiązuje problemy firmy związane z przyciąganiem, motywowaniem i zatrzymywaniem personelu. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele firm toczy obecnie walkę o pracownika (prawie 60 proc. badanych firm), dobra strategia zrównoważonego rozwoju może dać realną przewagę na rynku pracy.Ta sama presja istnieje w łańcuchu dostaw. Badanie pokazuje, że 31 proc. firm, które stawiają na zrównoważony rozwój, motywuje presja ze strony klientów. Duże przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu oczekują od swoich dostawców i podwykonawców odpowiedzialnego podejścia do środowiska, lokalnych społeczności i pracowników. Jeśli korporacja musi raportować np. emisje dwutlenku węgla, jasne jest, że jej dostawcy również będą musieli znać odpowiedzi na pytania dotyczące tych emisji.Czytaj: To będzie rewolucja. Światowa premiera prosto z Polski Istnieje szereg barier, które hamują postęp w zakresie wprowadzania filozofii zrównoważonego rozwoju w firmach, a rozwiązanie ich wymaga różnych taktyk. Podczas gdy niektóre z tych barier można rozwiązać wewnętrznie w firmie dzięki odpowiednim umiejętnościom i szkoleniom, to aby poradzić sobie z bardziej złożonymi przeszkodami potrzebne są bardziej zaawansowane i skomplikowane rozwiązania.Kluczowym wyzwaniem dla wielu firm jest zrozumienie, na czym należy skoncentrować swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest to szczególnie trudne w czasie pandemii, kiedy czas i zasoby zarządzania są mocno napięte. Badanie wykazało, że prawie jedna trzecia (31 proc.) firm uważa, że brak jasności w zakresie nowych przepisów i wymagań przyczynia się do spowolnienia postępu w zakresie zrównoważonego rozwoju.W tym przypadku konieczne mogą być porady specjalistów z zewnątrz. Przyglądanie się większym podmiotom i wyprzedzanie wymogów dotyczących danych i sprawozdawczości będzie integralną częścią kapitalizacji w przyszłość – podkreśla Grant Thornton.- Chodzi o to, aby przewidzieć najbardziej prawdopodobne pytania, które zostaną zadane i zebrać dane potrzebne do udzielenia odpowiedzi. I chociaż istnieje wiele ram raportowania dotyczących zrównoważonego rozwoju, średnie firmy mają dużo większą elastyczność we wdrażaniu tej strategii niż duże korporacje. Podejście średnich firm do raportowania może być bardziej skoncentrowane i dostosowane do własnej strategii, niż w dużych firmach, w których raportowanie jest wymagane przez regulacje – ocenia Paweł Zaczyński.Spośród średnich firm 43 proc. opracowało już strategię zrównoważonego rozwoju i zaczyna podejmować odpowiednie działania. Zaleca się, że pozostałe firmy powinny zacząć wdrażanie tej strategii od kilku czynności.Istnieją duże luki w opracowywaniu i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. W rezultacie wiele firm jest dopiero na wczesnym etapie integracji zrównoważonego rozwoju ze swoimi modelami biznesowymi. Według badania, firmy podjęły działania w zaledwie 3,5 obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem.- Podróż do zrównoważonego rozwoju to nie tylko raportowanie, ale także przedstawianie wizji, misji i celu oraz myślenie o transformacji i integracji ESG. Wprowadzając strategię zrównoważonego rozwoju firmy powinny zacząć od nawiązania dialogu z interesariuszami, jak klienci, pracownicy, zarząd czy inwestorzy w celu ustalenia, jak ich zdaniem powinna wyglądać strategia zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie firma powinna również ustalić swoje priorytety i skupić się na tym, co jest dla niej kluczowe – komentuje Jolanta Jackowiak.Uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w centrum strategii biznesowej powinno być priorytetem dla firm, które chcą przyspieszyć swój rozwój. Teraz nadszedł czas, aby zbadać kierunek, w którym obecnie zmierza firma – firmy powinny prowadzić rozmowę na temat stanu obecnego i konieczności zmian.Strategia zrównoważonego rozwoju to program, nad którym ludzie mogli pracować przez ostatnie 15 lat, więc może to być tylko kwestia przyspieszenia tempa. Dla średnich firm, które potrafią dostosowywać się do zmian z większą zwinnością niż duże firmy, potencjalne korzyści są ogromne – zauważa Grant Thornton.Firmy, które trzymały się zrównoważonego rozwoju nawet podczas pandemii, wysłały ważny sygnał do rynku i swoich interesariuszy. Tym samym pokazali, że żyją swoimi wartościami niezależnie od tego, czy chodzi o świadczenie większej liczby usług opieki zdrowotnej dla swoich pracowników, czy przez oferowanie bardziej przyjaznych warunków umów dostawcom lub klientom, którzy zostali bardziej dotknięci przez Covid-19.Gotowość do przyjęcia długoterminowego działania – nawet w obliczu krótkoterminowych trudności – jest kluczowym filarem zrównoważonego rozwoju i będzie służyć przedsiębiorstwom w przyszłości. Zrównoważony rozwój może być skuteczny i napędzać przyszły wzrost tylko jako część długoterminowej wizji i strategii firmy. Wiele firm już rozpoczęło swoją podróż ku bardziej pomyślnej i zrównoważonej przyszłości – konkluduje Grant Thornton.